La DIESSE della famiglia Di Stefano ricolora il “Dirceu”. Festa del calcio a Eboli con Finali Provinciali FIGC e Diesse CUP. Divertimento e aggregazione hanno accompagnato i cinque giorni organizzati dalla scuola Calcio Diesse di Eboli già Domenica 18 Giugno la Scuola calcio cara ad Antonio Di Stefano ha accolto la FIGC per la festa Provinciale dell’attività di base, a cui hanno partecipato ben quaranta squadre suddivise in sei categorie di allievi nati fra i 6 e i 13 anni, sotto gli occhi del Delegato “FIGC sezione di Salerno” Donato Mauro e del Sindaco di Eboli Mario Conte. A seguire quattro giorni di sana competizione e spirito di far play nella cosidetta “2 Diesse Cup”, kermesse organizzata proprio dalla scuola Calcio Diesse, suddivisa in categorie dagli Under 16 ai piccoli Amici, con formula “One Day”, in cui gli atleti hanno disputato gare di mattina e pomeriggio. Sono stati i giovanissimi nazionali della Salernitana i primi ad alzare la coppa del primo posto nella categoria. Successivamente, l’evento ha regalato particolare entusiasmo quando sul podio dei vincitori sono saliti gli allievi più piccoli delle società Diesse, Spes Battipaglia, Soccer Friend, Assocalcio e Picentia, nelle categorie primi calcio e Under 13. “Sessanta squadre giovanili campane, si sono confrontate in questi giorni vivacizzando e ridando prestigio allo Stadio Dirceu di Eboli-esorta soddisfatto il responsabile Tecnico organizzativo Mister Orazio Di Stefano-impianto che negli ultimi anni era stato abbandonato e già ritenuto obsoleto. Il comune di Eboli e i nostri sponsor, da sempre vicini alla realtà educativa dei nostri giovanissimi atleti, ci hanno affiancato per riqualificare ed utilizzare l’impianto sportivo in ogni suo punto, garantendo alla manifestazione tutti i servizi necessari – Di Stefano conclude dicendo-auspichiamo ora che la Diesse Cup cresca sempre di più, coinvolgendo anche realtà di tutta Italia, con la possibilità di dare maggior risalto al nostro territorio e al nostro operato”. La scuola Calcio Diesse nasce nell’estate del 2021, dall’idea dei tre fratelli Di Stefano, che insieme al supporto del papà Antonio, vecchia gloria del calcio dilettantistico Ebolitano per i suoi passati prima di calciatore nella formazione dell’A.C. Ebolitana e poi di una ventennale esperienza come tecnico di scuole calcio locali, decidono di creare una realtà tutta loro. Al secondo anno di attività, la società accarezza i 200 iscritti, dimostrando con entusiasmo un’ organizzazione pronta a confrontarsi e condividere la stagione sportiva con Scuole Calcio blasonate, disputando gare, raggruppamenti ed eventi di caratura internazionale. Le due novità di quest’anno sono state caratterizzate dalla consulenza esterna del Preparatore dei portieri professionista Remo Chiappa e la nascita del Team Femminile, composto da allieve nate dal 2008 al 2014. Un progetto, quello del calcio femminile, fortemente voluto dalla famiglia Di Stefano e dal Mister Antonio Pannullo, ex allenatore della Salernitana femminile C5. Tantissimi progetti anche in ambito sociale come Il “Cine-Diesse”, un cine forum riguardante film che trattano temi giovanili e sportivi. Una società ambiziosa, che ha vivacizzato e ridato lustro agli impianti sportivi comunali come lo Stadio Dirceu e il Campo Massajoli, con eventi e partite di spessore regionale. Oltre all’uso delle strutture comunali, la Scuola Calcio Diesse opera anche in periferia presso il Centro Sport D’Ambrosio, su campo sintetico al chiuso attrezzato per bambini. L’organigramma dello staff tecnico è composto da Orazio Di Stefano Responsabile Tecnico e allenatore Under 14 Regionale, Antonio Di Stefano Allenatore Under 16 Regionale, Giacomo Langone Under 15 Provinciale, Benigno Cammarano istruttore Under 13, Giovanni Mazzeo istruttore Esordienti 2011 e Pulcini 2012/2013, Renato Di Stefano Primi Calci 2014 e Piccoli Amici 2016/2017, Roberto Piccirillo Primi Calci 2015, Gianluigi De Rosa (Preparatore Portieri). Tanti gli obiettivi e i progetti a breve termine, come il raggiungimento del titolo di Scuola Calcio Elite, che le permetterà di affiancarsi alle migliori società giovanili d’Italia targate Figc, grazie alle qualifiche dei propri istruttori, al numero degli allievi e ai progetti sociali in cui è impegnata.

GIUSEPPE SANFILIPPO