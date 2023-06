Enzo Sica

Il successo riscontrato con il Musical Inclusivo è stato davvero notevole. E lo spettacolo, organizzato nello splendido Teatro Antonio Ghirelli presso il Parco dell’Irno ha fatto registrare il tutto esaurito in sala con molti che, purtroppo, non sono riusciti ad entrare per assistere alla manifestazione. Genitori dei bambini piccoli attori in erba, tanti nonni per vedere all’opera i propri nipotini che facevano parte della bella orchestrina ed anche molti curiosi attratti da questa iniziativa patrocinata dall’Assessorato alle politiche sociali e giovanili del comune di Salerno e dall’ambito S5 ed organizzata dall’Aps Musikattiva, la cooperativa sociale Prometeo 82 e l’Aps Cantastorie.

Lo spettacolo frutto di un grande lavoro di squadra tra enti del Terzo settore salernitano ha ripercorso la favola di Pinocchio, amata e conosciuta da tante generazioni che ha consentito di rilanciare sfide e sedimentari messaggi educativi importanti lasciando un segno indelebile nella storia dei nostri ragazzi fino a far intravedere l’orizzonte da perseguire. Nella vita, questo è anche il senso finale della bella manifestazione, bisogna essere sempre buoni figli, studenti, amici, compagni di scuola capaci di scegliere e riconoscere riferimenti credibili diventando, così, nel futuro donne e uomini pensanti.

Il musical ha avuto una prerogativa da non sottovalutare: E’ stato interamente suonato dal vivo dall’orchestra di Musikattiva (e non era facile…) realizzata da 70 iscritti alle attività socio educative centro polifunzionale spazio ragazzi, E.Sacco centro polifunzionale aggregativo e centro sociale aggregativo . Un evento che ha evidenziato anche la bravura di tutti coloro che si sono cimentati in questo lavoro, dal primo all’ultimo partecipante, che si è aperto con i saluti istituzionali di Massimo Santoro Presidente Aps Musikattiva, Emilio Melfi, suo vice presidente, Maria Cristina Cavaliere presidente cooperativa prometeo 82, Filomena d’Alto responsabile del centro Sacco, Lucia Giunto presidente Aps Incantastorie, Paola De Roberto, assessore alle politiche sociali e giovanili del Comune di Salerno.

Musiche e arrangiamenti APS musikattiva, teatro e scenografia incantastorie, prometeo 82, danza prometeo 82.

Ovviamente i ringraziamenti finali, tra tanti applausi meritati, ai piccoli che si sono cimentati in questo musical, ai docenti di teatro Michela Ventre, Gabriele Bacco, Angela Santoro, Giuseppe Maiellano, Massimo Santoro, , Emilio Melfi, Chiara Siniscalchi, Alessandra D’Onofrio, Francesco Criscuolo, Reyla Tejada, Espedito Saviello, Federico Fasulo, Nicola Bonadies e i fratelli Pagano.Lo spettacolo è stato dedicato alla memoria di Vincenzo Pagano da sempre vicino alle attività del centro polifunzionale di Matierno, prematuramente scomparso un mese fa ed al quale è stato tributato, in conclusione della bella manifestazione, un grande applauso da tutti i presenti.