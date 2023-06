“La sicurezza e il decoro delle nostre strade sono diritti fondamentali dei cittadini. Pertanto, invitiamo l’Amministrazione comunale a dare la massima priorità a questo problema e a coinvolgere la comunità nella pianificazione e nell’implementazione delle soluzioni”. E’ quanto chiede il coordinamento di Fratelli d’Italia di Cava de’ Tirreni, nelle figure del consigliere comunale, Italo Cirielli, del coordinatore cittadino, Luigi Napoli, e dei dirigenti cittadini, Michele Picariello e Eugenio Tenneriello.

“Il degrado urbano e la mancanza di adeguata messa in sicurezza stradale – spiegano – rappresentano una problematica di estrema preoccupazione per la nostra comunità. Le strade urbane ed extraurbane versano in uno stato di degrado evidente, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini e la qualità del nostro tessuto urbano. Le condizioni di manto stradale deteriorato – proseguono Cirielli, Napoli, Picariello e Tenneriello – segnaletica carente, marciapiedi dissestati e l’assenza di illuminazione adeguata costituiscono fattori di rischio per incidenti e incidenti stradali. Inoltre, l’aspetto estetico delle nostre strade influisce negativamente sull’immagine della città, scoraggiando potenziali investimenti e turismo”.

A titolo esemplificativo i dirigenti metelliani di Fratelli d’Italia riportano le condizioni in cui versano le seguenti arterie cittadine:

che dal 23 Gennaio 2019, presenta una spaccatura del piano stradale, con relativo restringimento della carreggiata. All’inizio regolato dalla presenza di un semaforo mobile per la gestione dei flussi di traffico che da diverso tempo non è più in funzione. Da allora tutto tace. Prima i rilievi a seguito di una presunta perdita idrica, poi la scoperta di un manufatto abusivo. Nel Novembre 2019 l’amministrazione portava a conoscenza la cittadinanza che avrebbe raccolto fondi per la messa in sicurezza della strada e relativo ripristino della sede, passando poi al contenzioso nei confronti del presunto abusivo. Qualora le documentazioni (permessi e progetti) che ne attestano la legittimità non fossero disponibili, con tutta probabilità, si procederà per vie legali e bisognerà in primis sanare l’eventuale e presunto abuso (con i tempi biblici che si possono immaginare), e procedere solo successivamente alla risoluzione del contenzioso e all’avvio dei lavori. Quanto tempo ancora dovrà attendere la città? In Via Salvo d’Acquisto da un lato della carreggiata il marciapiede si presenta in stato di incuria, mentre è totalmente assente sull’altro lato della carreggiata, mancando altresì opere di delimitazione di confine rispetto ai terreni di proprietà privata; lo spazio antistante l’edilizia popolare tra via Salvo d’acquisto e via Giovanni Gentile necessità di urgenti interventi di messa in sicurezza e riqualificazione.

“Le condizioni in cui versano alcune arterie della Città inficiano la sicurezza stradale, la viabilità e diminuiscono il livello di abitabilità delle zone arrecando danni ai cittadini ivi residenti e mortificando il decoro e l’immagine della Città – insistono gli esponenti di Fratelli d’Italia – Pertanto, sollecitiamo le autorità competenti ad agire con tempestività e determinazione, fissando tempi certi di intervento e attuazione per affrontare questa problematica. Chiediamo un piano dettagliato che includa la manutenzione delle strade, l’installazione di segnaletica adeguata, la riparazione dei marciapiedi e l’ottimizzazione dell’illuminazione pubblica”.