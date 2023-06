Nel porto di Salerno c’è stato lo sbarco di 172 persone migranti e, sotto il coordinamento della prefettura, sono avvenute le operazioni di accoglienza ad opera dei volontari del comitato di Salerno della Croce rossa italiana. In affiancamento all’Asl Salerno, i volontari della Cri hanno allestito le tensostrutture e gestito in loco tutta la parte di supporto sanitario, con la collaborazione dalla protezione civile regionale per quanto attiene alla logistica. Superata la fase della valutazione dello stato di salute i migranti sono stati accolti e rifocillati nella sede della Cri. I migranti sono ospiti della struttura di via dei Carrari in attesa di ricevere comunicazione della propria destinazione