Si è concluso, in questi giorni, dopo dieci intensi mesi, il percorso di alta formazione organizzato a Trento da Gruppo Cassa Centrale e seguito, con profitto, dal dipendente della Bcc Monte Pruno Antonio Mastrandrea.

“Middle Manager del Gruppo Cassa Centrale-Leadership e Gestione del Team” è stata un’esperienza ricca di contenuti per accrescere la formazione manageriale, consentendo di spaziare sui diversi temi della managerialità e della leadership.

Oltre alle nuove conoscenze acquisite dai partecipanti, importante è stata la creazione di un network tra i colleghi delle diverse banche del Gruppo Bancario, in un’ottica di confronto, valorizzazione e sviluppo di una condivisa cultura manageriale.

Tanti strumenti che saranno sicuramente, ai giovani collaboratori, di supporto ai temi del cambiamento, dell’incertezza del futuro, del lavoro di squadra, della valorizzazione dei talenti e dei valori che ispirano il lavoro nel credito cooperativo.

Il dott. Antonio Mastrandrea, nel ringraziare i vertici aziendali per avergli dato la possibilità di frequentare questo master professionale ha dichiarato: “sono orgoglioso di aver fatto parte di questo gruppo e riconoscente per aver avuto questa opportunità che dimostra, ancora una volta, l’attenzione della Banca Monte Pruno verso la formazione e la crescita delle sue risorse. Un grazie speciale alla Presidente Anna Miscia, al Direttore Generale Michele Albanese ed al Vice-Direttore Generale Federico Cono perché in un mondo del lavoro sempre più complesso, difficile ed instabile, credono nelle persone, investendo nella loro crescita professionale. Un plauso a Gruppo Cassa Centrale per i contenuti, a Francesca Vidi e Jessica Gianordoli per averci guidato, con professionalità, in ogni tappa.”

I vertici della Bcc Monte Pruno rivolgono al Gruppo di lavoro i migliori auspici per il futuro di ognuno. Middle Manager, difatti, apre scenari e visioni partendo da un assunto fondamentale: “Il talento è un dono, l’allenamento è una scelta”.

Il Direttore Albanese, preso atto della conclusione del percorso, ha dichiarato: “sono molto orgoglioso di avere in squadra collaboratori come il dott. Antonio Mastrandrea che con la sua capacità di affrontare ogni compito con la massima professionalità e il suo impegno e serietà, riesce sempre a dare il massimo. Il suo atteggiamento positivo e la sua assoluta professionalità sono esempi lampanti per tutti. La nostra Banca apprezza l’impegno che ha dimostrato nei confronti di questa azienda. È raro trovare qualcuno che si preoccupi del proprio lavoro tanto quanto lui. Grazie.”