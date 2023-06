Sono iniziati i servizi aggiuntivi di Salerno Pulita per le attività commerciali del food lungo gli assi principali cittadini, dalla stazione ferroviaria al teatro Verdi, e nel centro storico per incrementare il servizio di raccolta dei rifiuti. In pratica, ai normali turni di raccolta dei rifiuti già previsti per le attività commerciali, da lunedì scorso e fino al 30 settembre, si è aggiunta anche la raccolta pomeridiana dell’organico e del multimateriale presso le 73 attività del food che ne hanno fatto richiesta. La raccolta aggiuntiva viene effettuata dalle ore 15.30 alle ore 17.30, dal lunedì al sabato.

“Abbiamo cominciato questa sperimentazione, relativamente al periodo estivo, per ridurre quanto più possibile per i commercianti del food – ha dichiarato Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita – l’esposizione dei rifiuti in strada, lungo gli assi stradali principali del centro cittadino, con relative traverse, e del centro storico basso fino a via Tasso. Cioè della parte di città maggiormente interessata dai flussi turistici e dalla presenza di visitatori, in particolare crocieristi. Ringrazio le associazioni dei commercianti che hanno fornito una collaborazione fattiva, raccogliendo le adesioni dei i propri associati”.

L’iniziativa, infatti, fu presentata da Bennet, in presenza degli assessori comunali Massimiliano Natella e Alessandro Ferrara, ai rappresentanti delle associazioni di categoria (Fenailp, Confcommercio, Confindustria, Acs e Confesercenti) lo scorso 23 maggio. In questo lasso di tempo le associazioni anno raccolto le adesioni e altre attività si sono aggiunte spontaneamente. Al momento gli esercizi commerciali che hanno aderito sono 73, tra ristoranti, pizzerie, paninoteche e bar, ed è stato attivato un servizio per il quale sono utilizzati due furgoni compattatori appositamente dedicati: uno per la raccolta dell’organico e l’altro per il multimateriale (plastica, alluminio, acciaio e cartone da bevanda).

