«Il commercio oggi è in forte crisi, iniziative simili servono sicuramente a dare uno slancio importante all’intero settore che paga ancora le conseguenze della pandemia». Lo ha dichiarato Nino Marone, presidente provinciale di Confcommercio Campania, promotore dell’iniziativa Sere d’Estate – Shopping a Salerno” che prevede aperti dalle 20 alle 23, tutti i giovedì, dal 6 luglio al 21 settembre con un calendario di eventi ad accompagnare l’iniziativa. «Si punterà anche al ritorno di chi dalla provincia desideri raggiungere il centro cittadino per i propri acquisti, dando soprattutto la possibilità a chi lavora di fare compere nelle ore serali, lontane dalle temperature proibitive dei pomeriggi estivi – ha aggiunto il presidente Marone commentando l’iniziativa che sembra aver già riscosso particolare interesse tra i commercianti salernitani, molti dei quali hanno già dato la loro adesione per tenere i negozi aperti fino alle 23 per garantire maggiori servizi ai cittadini salernitani e ai turisti che in questi mesi stanno affollando la città capoluogo – In un capoluogo che coltiva l’ambizione di alzare sempre di più l’asticella nel raggiungere la totale definizione di polo turistico, questa opportunità appare come la quadratura del cerchio che abbraccia gli standard europei». Per il presidente Marone «è importante credere in questa iniziativa che farà un po’ da apripista rispetto ad altre iniziative che saranno messe in campo a sostegno dell’intero settore».

