Dramma sul raccordo Avellino-Salerno, dove si è verificato un tragico incidente stradale, poco prima dell’uscita di Serino. Due autovetture sono state coinvolte nello schianto, che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori del 118 e dei Vigili del Fuoco di Avellino. Due i veicoli che sono entrati in collisione in circostanze ancora da chiarire. La violenza dell’impatto ha causato gravi danni a entrambe le autovetture coinvolte, trasformando l’incidente in una scena di caos e disperazione. Si registra una vittima. A perdere la vita una donna di 52 anni. Rilievi in corso. Gli operatori del 118, raggiunti tempestivamente dalla chiamata di emergenza, si sono precipitati sul luogo dell’incidente per fornire assistenza medica agli occupanti dei veicoli coinvolti. Nel frattempo, i Vigili del Fuoco di Avellino hanno lavorato instancabilmente per liberare le vittime dalle lamiere contorte e per garantire la sicurezza del luogo dell’incidente.