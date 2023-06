di Marco Visconti

La città di Bracigliano continua la sua manifestazione dedicata al suo prodotto più caro: la ciliegia, che ha ricevuto l’Igp il 7 dicembre del 2022 con la delibera del Consiglio Europeo. La manifestazione, intitolata «Festa della ciliegia Bracigliano» e organizzata dal Comune di Bracigliano, ha avuto inizio il 15 aprile e continua nei giorni: 22-23 e 24 giugno. «Quest’anno sarebbe quasi il funerale della ciliegia», commenta Giovanni Iuliano sindaco del Comune di Bracigliano, tuttavia «noi non vendiamo ciliegie, ma vendiamo l’immagine, a noi interessa che la manifestazione abbia avuto un risultato positivo». Gli agricoltori locali hanno perso un altissimo quantitativo di ciliegia Igp. E il riferimento è proprio alla problematica che oggi si riscontra con poco prodotto anche a causa delle forti precipitazioni che hanno letteralmente messo in ginocchio il settore agricolo con danni ingenti a tutta la coltivazione tanto che in alcune zone è stato necessario chiedere lo stato d’emergenza per fronteggiare i danni e dare risposte agli agricoltori. Il sindaco continua, «capisco che i produttori abbiano avuto una bella mazzata, perché hanno perso l 90% di ciliegie, però noi facciamo un mestiere diverso, non vendiamo ciliegie, ma vendiamo immagini». La manifestazione dedicata alla ciliegia ha avuto inizio il 15 aprile, l’amministrazione ha ben pensato di creare un collegamento con la nota festa giapponese «Hanami», sottolinea il sindaco, «in Giappone fanno la festa della fioritura del ciliegio giapponese, che attira tanta gente, dunque abbiamo pensato di fare una cosa simile qui. La differenza del ciliegio giapponese e quello della reale, quindi riguarda anche la ciliegia di Bracigliano, è che il primo è un frutto piccolo, non è buono da mangiare, mentre il secondo è di colore bianco ed è buono da mangiare. Noi nel territorio della reale, rispetto al Giappone che è pianeggiante e la fioritura del ciliegio dura poco, abbiamo la fioritura del ciliegio più lunga e il ciliegio copre un territorio che parte dalla valle, per citare un nome, da Siano fino alle parti alte, per citarne un altro, a Bracigliano. Il 15 aprile, in merito alla manifestazione, è venuta la prima addetta alla cultura dell’ambasciata giapponese di Roma, abbiamo fatto un convegno, purtroppo, anche allora, c’è stata la pioggia che ha danneggiato il raccolto». Siccome Bracigliano fa parte dell’ Associazione nazionale delle ciliegie, il Comune ha accolto le ciliegie prodotte dai paesi partecipanti del gruppo associativo, dunque sarà premiata la ciliegia migliore. Fa da sfondo il contesi fotografico, il quartetto musicale di sax, poi l’animazione, il percorso gastronomico (ciliegie, pane, salumi, miele, formaggi, vino e olio) inoltre i produttori di ciliegie, in occasione dell’evento, vendono i cestini di ciliegie. Conclude il sindaco: «Manterremo la manifestazione nei prossimi anni con la speranza di avere dei prodotti migliori».