di Marco De Martino

SALERNO – Finalmente è arrivata anche l’ufficialità: Paulo Sousa sarà ancora l’allenatore della Salernitana. Nessun comunicato stampa, stavolta è stato il presidente della Salernitana in persona, Danilo Iervolino (nella foto di Gambardella), ad ufficializzarlo ieri mattina attraverso le dichiarazioni rilasciate all’agenzia di stampa LaPresse. Dubbi dunque fugati proprio dal numero uno dell’Ippocampo, che ha deciso di rompere il silenzio, che durava da quasi un mese, difendendo a spada tratta Sousa anche per smentire le voci che lo dipingevano come una persona che si era sentita tradita dal comportamento dell’allenatore: “A fine stagione èuscita qualche notizia che lo vedeva lontano dalla Salernitana -ha spiegato Iervolino- così non è. Lui è concentrato, convinto di restare, molto energico come al suo solito. Io, come ho detto anche a lui, amo e proteggo le persone -ha sottolineato Iervolino- quando sono convinto che ci mettono cuore e passione come ce la mette lui. Quindi avanti tutta con Paulo Sousa per raggiungere quanto prima i 40 punti, ovvero la soglia salvezza, poi quello che verrà sarà tutto di guadagnato”.

NESSUN FALSO OBIETTIVO Iervolino ha dunque fatto anche un passaggio importante circa gli obiettivi della Salernitana per la prossima stagione. Un segnale ai tifosi granata i quali, anche durante la festa per la salvezza andata in scena a Piazza della Concordia, hanno intonato cori inneggianti alla qualificazione in Europa della squadra granata. Aspettative che per il momento il patron preferisce non assecondare -giustamente- andando in contro-tendenza -saggiamente- rispetto a quanto accaduto esattamente un anno fa: “Sono confidente che la Salernitana può ripetere una bellissima stagione e Sousa è l’allenatore giusto per questo – ha aggiunto l’imprenditore di Palma Campania – Noi dobbiamo crescere e trasferire grande entusiasmo, senza però caricarci di aspettative. Siamo una società che sta dimostrando una progressione continua e costante di investimento”.

MERCATO DIFFICILE Infine Danilo Iervolino ha dedicato l’ultimo passaggio del suo intervento a LaPresse parlando del mercato attuale e delle enormi difficoltà delle società italiane a muoversi. Non è un caso se clubs che vanno per la maggiore e che incassano introiti nettamente maggiori rispetto alla Salernitana, come ad esempio Inter, Milan e Napoli, sono costretti a vendere per poter acquistare e rinforzare la rosa: “E’ evidente -ha detto Iervolino- che il campionato italiano non è facile, siamo una delle pochissime squadre che a giugno ha riscattato due giocatori importanti, come Pirola, già riscattato, e Dia -ha concluso il presidente della Salernitana- che verrà riscattato da qui a pochi giorni”. Dunque, la Salernitana riparte da Paulo Sousa: parola di Danilo Iervolino.

ECCO GLI ABBONAMENTI Intanto procede a vele spiegate la programmazione della nuova stagione anche dal punto di vista organizzativo. Questa mattina alle ore 11, presso la sede del Gruppo Noviello, la Salernitana lancerà la nuova campagna abbonamenti. Dopo il summit avvenuto ieri con il presidente Danilo Iervolino, che ha dato il suo ok definitivo, l’Amministratore Delegato della Salernitana Maurizio Milan terrà una conferenza stampa nella quale ufficializzerà prezzi e modalità di vendita dei voucher di abbonamento per le gare casalinghe della Salernitana per la stagione 2023/2024. Agevolazioni e novità sono annunciate ma fino a quando non verranno comunicate, la tifoseria rimarrà inevitabilmente con il fiato sospeso. Attesa spasmodica soprattutto per sapere se ci sarà la possibilità di inserire subito, o perlomeno nelle prossime settimane, anche il settore curva nord all’interno della campagna.