di Erika Noschese

Continua la riorganizzazione generale di Forza Italia con l’affidamento di nuovi incarichi. Nella giornata di ieri, il commissario regionale Fulvio Martusciello ha riconosciuto un ruolo di spicco all’attuale sindaco di Scafati. Pasquale Aliberti, infatti, entra a far parte della direzione regionale con l’incarico di vice coordinatore e presidente della conferenza dei sindaci. “Ringrazio l’on. Martusciello per avermi coinvolto nella organizzazione e nei quadri dirigenziali del partito con l’ importante delega di Presidente del coordinamento dei sindaci. Una grande opportunità per creare sinergie istituzionali sui territori, non lasciare soli gli amministratori a combattere anche in ambienti difficili e che dovrebbero provare a garantire risposte sui territori. Sindaci che non hanno sempre la percezione dei livelli istituzionali, regionali e nazionali, a cui far riferimento – ha dichiarato Pasquale Aliberti che conferma la sua appartenenza ai forzisti – La mia nomina è il segno di un partito, quello di FI, che valorizza la coerenza di quasi 30 anni di appartenenza e la capacità di radicamento e di consenso di chi ha raggiunto un risultato straordinario grazie ad una squadra meravigliosa che è nata qui a Scafati”. Inoltre, sempre nella giornata di ieri il coordinamento provinciale di Salerno di Forza Italia, d’intesa con il Commissario regionale Fulvio Martusciello e sentito il vice coordinatore regionale Gaetano Montalbano, nomina Luca Soriente Commissario di Forza Italia per Nocera Superiore. “Siamo certi che con la sua esperienza saprà costruire una coalizione forte e una lista competitiva in grado di riportare il centrodestra al governo della città”. Nei prossimi giorni potrebbero essere conferiti nuovi incarichi nell’ottica di una totale riorganizzazione del partito, dopo la morte del leader nazionale Berlusconi.