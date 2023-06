È in programma domani mattina, verosimilmente verso le 8, l’arrivo di Aita Mari”, la nave che ha soccorso 172 migranti nel Mar Mediterraneo e che arriverà al porto di Salerno per lo dbarco, come disposto dal governo nazionale. Sono tutti africani, molti del Burkina Faso e Guinea, come annunciato dal prefetto Francesco Russo. La Prefettura è operativa per predisporre la macchina dell’accoglienza e proprio ieri mattina si è tenuta una riunione per il coordinamento e procedere serenamente con le operazioni di sbarco. La nave attraccherà al molo 3 Gennaio. Da quanto si apprende, a bordo ci sono due bambini di età inferiore ai due anni. Quanto ai minori, “abbiamo già reperito un bel po’ di posti, adesso stiamo completando”, ha spiegato il prefetto Russo, aggiungendo che “la giornata di domani (oggi per chi legge ndr) ci serve anche per trovare ulteriori spazi. La questione dei minori non accompagnati è sempre particolarmente delicata. Sappiamo che ci sono anche dei neonati, perà presumibilmente sono con le mamme”. Nel corso della riunione di ieri mattina sono state individuato tutte le necessità relative sia alla parte porto sia alle esigenze successive. “Mi ha dato parecchia soddisfazione che la riunione è durata poco perché tutti già sapevano bene come organizzarsi”. Da qui, rimarca ancora una volta “la grande professionalità e disponibilità da parte di tutti, non solo di enti pubblici ma anche privati, la Croce Rossa, l’Arci per quanto riguarda la parte dei mediatori culturali. Abbiamo programmato il tutto”. Dopo lo sbarco, ci sarà la parte dell’identificazione da parte della questura che – ha spiegato Russo – “è una parte un attimo più complicata, ma è il sistema attraverso il quale inserire i migranti che arriveranno nel sistema nazionale”. Ben organizzata anche la macchina dei soccorsi che saranno presenti al porto da volontari, come sempre accade in questa occasione. In prima linea ci saranno gli uomini e le donne del nucleo comunale di protezione civile. L’ultimo sbarco di migranti allo scalo portuale salernitano c’è stato il 4 aprile scorso con l’arrivo di 92 persone.

er.no