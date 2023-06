di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana è al lavoro per allestire l’organico che dovrà partire per Rivisondoli e sostenere la prima parte del ritiro. Gran parte della rosa che il tecnico Paulo Sousa porterà con sè sarà composta dai calciatori che ne facevano parte anche nella passta stagione, ma restano da colmare diverse lacune dovute per lo più alle partenze dei calciatori tornati alla base per fine prestito (Piatek, Vilhena, Nicolussi Caviglia, Crnigoj su tutti). Ieri il direttore sportivo della Salernitana Morgan De Sanctis era in missione a Milano per definire alcune trattative e per allacciare contatti più stretti con Milan ed Inter.

MAXI AFFARE CON IL MILAN Con il club rossonero il Responsabile dell’Area tecnica granata ha parlato di Pasquale Mazzocchi. Ormai è noto da tempo l’interesse del Diavolo per il laterale napoletano che, nei piani di Stefano Pioli, rappresenterebbe l’alter ego ideale di Calabria. La Salernitana vorrebbe ricavare il massimo dalla sua cessione, ovvero dagli 8 ai 10 milioni, ma è chiaro che Danilo Iervolino deve fare i conti con il mercato attuale che vive di ristrettezze incredibili. Basti pensare al fatto che proprio il Milan, nonostante gli introiti derivanti dai diritti tv e dalle coppe europee, è stato costretto a cedere a peso d’oro il proprio gioiello Tonali al Newcastle per potersi muovere sul mercato. E così la contro-proposta dei rossoneri è stata la seguente: 4 milioni di euro più i prestiti del centrocampista Brescianini (classe 2000, ultima stagione in prestito al Cosenza), del fantasista francese Adli (lanciato da Paulo Sousa al Bordeaux) e dell’attaccante Colombo (appena contro-riscattato dal Milan a scapito del Lecce). De Sanctis ha preso appunti ed ha rimandato ogni discorso ai prossimi giorni, dopo ovviamente aver relazionato il tutto a patron Iervolino. La missione meneghina del ds granata, però, non si è chiusa qui.

CONTATTI CON L’INTER De Sanctis ha infatti incontrato pure l’Inter. Sull’altra sponda del Naviglio l’operatore di mercato della Salernitana ha parlato innanzitutto dell’affare Pirola, riscattato dalla Salernitana e per il quale l’Inter ha preservato il diritto di recompra. Poi si è toccato l’argomento under, con De Sanctis che ha richiesto espressamente il centrocampista Fabbian (classe 2003, ultima stagione super alla Reggina) e l’attaccante Mulattieri (classe 2000, grande protagonista con il Frosinone nell’utlimo torneo di B vinto dai ciociari). Su di loro c’era anche il Sassuolo ma il complicarsi dell’affare Frattesi (che dovrebbe finire proprio al Milan) potrebbe agevolare i piani della Salernitana che ha dato l’assalto ai due talenti nerazzurri. Il Biscione ha offetto anche altri elementi, il salernitano Oristanio (centrocampista offensivo, di ritorno dal prestito biennale al Volendam) e l’esterno austriaco Lazaro, che potrebbe prendere il posto proprio di Mazzocchi. Dal canto suo De Sanctis ha proposto all’Inter il cartellino di Gigi Sepe, in uscita dalla Salernitana, che potrebbe diventare il nuovo vice Onana. Sia i dirigenti nerazzurri sia De Sanctis hanno annotato il tutto rimandando ogni decisione al post summit con Iervolino.

ASSE CON LA LAZIO Nel frattempo proseguono anche i contatti con la Lazio per definire lo scambio di attaccanti Bonazzoli-Cancellieri. Sia i calciatori sia le società sembrano convinti della bontà dell’operazione, ovviamente bisognerà far collimare le esigenze di tutte e quattro le parti in causa per definire il tutto ma c’è fiducia per la buona riuscita della trattativa. Se ne riparlerà, anche in questo caso, nelle prossime ore.