Nuovo riconoscimento per la BCC Monte Pruno durante la 14^ edizione di “Salerno Sport Day Awards”, evento dedicato agli “sport migliori” che si è svolto, giovedì stasera, presso il Circolo Canottieri Irno di Salerno.

Durante l’evento, dirigenti sportivi, imprenditori, aziende sponsor, atleti si sono confrontati sulle tematiche degli “sport migliori” e sugli eventi in programma per rilanciare Salerno come Città dello sport. Nel corso dell’appuntamento, infatti, Salernitana Sporting proporrà la Candidatura di Salerno come Città Europea dello Sport 2028.

Nel corso della manifestazione (quest’anno a carattere regionale), si è tenuta la tradizionale premiazione annuale. Nella categoria Sport & Marketing è stata premiata la Bcc Monte Pruno per il consistente impegno a favore delle numerose iniziative sportive realizzate a Salerno, fra le quali ‘Salerno corre…’ .

Ha ritirato il premio il Vice Direttore Generale della Bcc Monte Pruno Cono Federico, il quale ha ringraziato gli organizzatori per il riconoscimento che premia la vicinanza e l’attenzione dell’istituto di credito cooperativo al mondo dello sport, garantendo l’impegno della Bcc Monte Pruno a favore della candidatura di Salerno quale Città Europea dello Sport 2028.