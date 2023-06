È trascorso quasi un anno dalla chiusura del Supermercato Eté e il sito è stato completamente abbandonato anche a discapito degli abitanti del palazzo che reclamano pulizia e decoro. La denuncia arriva proprio dai residenti della zona che hanno più volte provato a sollecitare un intervento, sia da parte del titolare che delle forze dell’ordine, ma con scarsi risultati e oggi cattivi odori, blatte e topi sembrano essere i veri protagonisti in un quartiere completamente dimenticato. «Con l’arrivo del caldo la situazione è diventata insostenibile poiché nel vialetto (che costeggia il palazzo da Via Posidonia a Via Robertelli) ci sono ancora i carrellati e le gabbie che contengono ancora sacchi di spazzatura. Praticamente un ricettacolo di topi e blatte che a breve entreranno nelle abitazioni», hanno dichiarato esasperati i cittadini ormai esasperati.

er.no