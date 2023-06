Sarno. Ha avvicinato il sindaco Canfora e l’ha insultato urlando e poi l’ha aggredito fisicamente spintonandolo davanti a una decina di persone. Il tutto in piazza IV Novembre nei pressi della sede dell’Ente di Palazzo San Francesco. Indagini affidate alla Polizia di Stato che hanno individuato il responsabile dell’aggressione. Giuseppe Canfora, condannato in via definitiva per delle vicende legate a quand’era presidente della Provincia su denuncia dell’allora responsabile Asi Gianluigi Cassandra, era da poco arrivato in zona Municipio quando è stato avvicinato da un uomo di Sarno che avrebbe chiesto qualcosa (probabilmente del denaro) al primo cittadino il uale avrebbe replicato in modo seccato alla persona che aveva di fronte. L’energumeno tuttavia non si è perso d’animo ed ha iniziato ad inveire a voce alta nei confronti del sindaco (qualcuno ha riferito che tra gli insulti ci sarebbe stato anche un accenno alla condanna in via definitiva incassata dal sindaco e che Canfora avrebbe dovuto dimettersi).Notizia che non avrebbe trovato riscontro perchè la contestazione e l’aggressione al sindaco sarebbero arrivate dopo una risposta negativa a una richiesta di soldi presentata dall’uomo. In pochi attimi la situazione è degenerata con il primo cittadino che è stato spintonato in maniera veemente tanto da fargli perdere quasi l’equilibrio. Sono dovute intervenire le persone presenti all’aggressione a calmare gli animi e soprattutto ad allontanare l’uomo che poi è stato identificato (anche grazie alle testimonianze) dagli agenti della Polizia del locale commissariato a cui è stata affidata l’indagine. Immediati i messaggi di vicinanza e solidarietà da parte della giunta comunale e dei cittadini di Sarno. Sui social inoltre numerosi messaggi di solidarietà e vicinanza da parte di esponenti politici e semplici cittadini al sindaco. E sono arrivate anche dai colleghi sindaci dell’Agro nocerino messaggi di solidarietà al primo cittadino. “Attaccare un sindaco è aggredire l’istituzione oltre che ingiustificabile verso una persona che come il sindaco Canfora è sempre disponibile verso i cittadini – ha detto Pietro Pentangelo, coordinatore della rete dei sindaci- All’amico Giuseppe esprimiamo tutto il nostro affetto e la solidarietà per un atto di aggressione, che qualunque possa essere la motivazione , non è mai giustificabile“