Dovrà, suo malgrado, accontentarsi del ruolo di presidente del Consiglio Dario Loffredo. Per lui non è previsto alcun ingresso in giunta e nonostante le tante pressioni di questi mesi, nulla da fare. La conferma arriva proprio dal sindaco Vincenzo Napoli a margine dell’incontro a Palazzo di Città con il neo assessore alla Mobilità Rocco Galdi. Un incarico prestigioso che arriva, dopo tanta attesa, non solo per il percorso politico che Galdi porta con sè ma anche e soprattutto per le compentenze in materia di mobilità. E se si parla di competenze, Loffredo resta a guardare. E non perchè, magari, non abbia meriti (lungi da noi un’insinuazione simile) ma semplicemente non c’è spazio. Non c’è spazio per lui in giunta. «I Progressisti era l’unica lista a non aver espresso un assessore, abbiamo parzialmente saldato un debito e andiamo avanti.

Il premio credo sia nella carica di presidente del Consiglio, una carica prestigiosissima con spazi di azione politica aperti a tutti», ha dichiarato il sindaco Vincenzo Napoli che non ha potuto evitare il riferimento proprio all’ex assessore al Commercio che ha ottenuto un importante numero di preferenze alle scorse amministrative ma nonostante le richieste, assidue e pressanti, non è riuscito ad ottenere quanto sperato, assessorato e vicesindaco. «Il ruolo che ciascuno potrà ritagliarsi è libero ed importante, noi seguiremo con attenzione e con spirito di servizio le indicazioni che ci verranno da più parte», ha aggiunto Napoli.

er.no