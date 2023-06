di Erika Noschese

Se sull’edizione 2021/2022 c’è un’inchiesta della Guardia di Finanza per una presunta turbativa d’asta per la prossima l’amministrazione comunale non vuole farsi trovare impreparata. E così, nel mese di giugno, si cercano già operatori economici per la redazione e attuazione del piano di sicurezza e di impegno, il cosiddetto Safety e Security. Nel mese di marzo, infatti, la Giunta Comunale ha incaricato il Direttore del Settore Mobilità Urbana, Trasporti e Manutenzioni di attivare le procedure previste dalla normativa vigente per l’individuazione di operatori economici specializzati per l’ideazione e progettazione di opere/figure luminose, e operatori economici specializzati nella realizzazione di tali opere nonché nel relativo noleggio, montaggio e smontaggio, nella manutenzione delle stesse opere/figure luminose per tutto il periodo della manifestazione, oltre a quant’altro necessario per la realizzazione dell’evento “Salerno – Luci d’Artista” Edizione XVIII annualità 2023 – 2024, nonché per la XIX e XX edizione e nel mese successivo è stato approvato il progetto esecutivo che vede come Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Antonio Giorgio, funzionario del Servizio Manutenzione Patrimonio Edilizio. Per il piano di sicurezza costo complessivo della prestazione è stato stimato in euro 120.000,00. A quanto pare, dopo il flop dello scorso anno, l’amministrazione comunale – grazie al pieno sostegno della Regione Campania – non intende correre altri rischi e anche in termini di sicurezza si gioca con netto anticipo. Gli anni passati, infatti, proprio la sicurezza e il piano è stato il tallone d’Achille della kermesse natalizia, rischiando anche di essere annullata all’ultimo secondo. Stavolta invece si procede spediti e le sorprese, forse, non mancheranno con la nuova edizione delle manifestazioni.