di Erika Noschese

Pums, pista ciclabile, mobilità sostenibile ma anche doppia fila e problematiche varie. Sembra avere le idee ben chiare il neo assessore alla Mobilità Rocco Galdi che ieri si è presentato ufficialmente, nella sua nuova veste, accompagnato dal sindaco Vincenzo Napoli. Un incarico atteso il suo tanto che in questi mesi non sono mancate le prese di posizione e le polemiche che, nonostante le tante smentite, hanno messo a dura prova la maggioranza Napoli. E oggi che i problemi sono tanti e che le critiche arrrivano proprio dagli alleati (I Popolari e Moderati e il presidente De Luca ad esempio) non si poteva ulteriormente rinviare. Così, nella giornata di martedì il conferimento dell’incarico. «Sono particolarmente contento, ci tenevo e da tempo mi aspettavo il conferimento di questo incarico. Ora è arrivato, il sindaco mi ha premiato e anche il Pd ha sostenuto il mio nome. Speriamo di fare un ottimo lavoro nel settore della mobilità urbana. Abbiamo già avuto un piccolo incontro con il sindaco, stiamo dando priorità agli interventi da farsi e nei prossimi giorni prepareremo una scaletta e cominciare a dare risposte serie. Ho sentito tutti i colleghi, maggioranza e opposizione, tutti mi hanno fatto gli auguri. Diversi sono i temi da affrontare: sulla doppia file, va gestita meglio, fare attenzione e fare in modo che i vigili urbani riducano, soprattutto in alcune zone di Salerno perché il restringimento sulla carreggiata creano inevitabilmente code – ha dichiarato l’assessore Galdi – Penso che il conferimento dell’incarico sia dovuto al percorso fatto in questi anni, sono sempre stato vicino all’amministrazione, mi sono occupato di vari temi tra cui la mobilità, ho competenze tecniche in quanto ingegnere meccanico; molte competenze le ho acquisite sul campo, cerco di portare quel profilo giusto per coadiuvare parte politica e tecnica». Primi attimi per dedicarsi ai festeggiamenti e poi subito a lavoro, come ha confermato lo stesso esponente dei Progressisti che nei prossimi giorni presenterà il suo cronoprogramma rispetto agli interventi da mettere in atto. «Sulla mobilità sostenibile, il Pums è in via di ultimazione, lo porteremo in consiglio comunale mentre il piano per la mobilità elettrica è fondamentale perché significa arricchire la città di Salerno con le colonnine e noi puntiamo all’installazione di trenta colonnine in breve tempo – ha spiegato ancora l’assessore alla Mobilità – Per come è morfologicamente il territorio abbiamo una serie di vincoli perché mare, linea ferroviaria, colline e monti. Per le piste ciclabili, essenziali sono quelle lato mare che deve essere adeguata, proseguire fino alla Litoranea e adeguarle alle norme vigenti. Per quanto riguarda il collegamento con la parte alta di Salerno bisogna individuare l’area, credo si possa ragionare in termini di Lungo Irno con un percorso ad hoc». Ed è il sindaco a spiegare che la nomina di Galdi arriva per un riequilibrio in giunta e non per le fibrillazioni che ci sono state: «Abbiamo fatto un riequilibrio, mancava un posto in giunta e l’abbiamo colmata con un nome premiante perché l’assessore Galdi è un ingegnere con competenze specifiche per quanto riguarda la mobilità e ne possiamo solo trarre profitto. Non credo ci saranno altre novità in giunta, siamo andando avanti nonostante le contingenze che oggi vivono la maggior parte delle grandi città italiane, a partire dalla manutenzione e il verde pubblico. Per i capisaldi stiamo lavorando per verificare quali possono essere ulteriori azioni da mettere in campo. Stiamo valutando la tenuta della ditta e quanto fanno», ha aggiunto il primo cittadino.