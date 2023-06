«In ogni quartiere della città si lamenta degrado ed assenza di manutenzione di ogni genere». L’ennesimo attacco arriva dal capogruppo di Forza Italia Roberto Celano che si fa portavoce delle istanze dei cittadini, in particolar modo i residenti della zona orientale e oloro che percorrono l’area di collegamento tra via Tanagro ed il parco del Mercatello lamentano condizioni di assoluto abbandono. «Si evidenzia l’assenza assoluta del servizio di manutenzione del verde pubblico con aiuole che ricordano più una selva che una strada cittadina – ha detto Celano in un’interrogazione presentata al sindaco – L’assenza di manutenzione e l’erba incolta rende l’area in questione habitat naturale per blatte e ratti con possibili conseguenze di natura igienico sanitaria. Le condizioni di vivibilità della zona sono, dunque, indecenti e lontanissime dagli standard europei che taluni inopportunamente continuano a menzionare». Da qui la richiesta al sindaco di intervenire per assicurare ai residenti del quartiere condizioni di vivibilità quantomeno tollerabili, intervenendo nell’immediato con un servizio di manutenzione del verde pubblico e di bonifica complessiva dell’area in questione. Da tempo ormai i cittadini chiedono interventi immediati soprattutto con l’arrivo della bella stagione.