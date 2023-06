Enzo Di Florio l’Eco del mare racchiude una grande chicca: il frigidarium, mi può spiegare perché si trova qui?

«Queste terme sono state nascoste per tanti anni, nel 1984 è stata presa la nostra gestione, poi nel 1986 abbiamo ristrutturato questa sala dando spazio a questo segno storico che è a nostra disposizione, ma non era aperto al pubblico. Come ha detto Cosmo Di Mauro, siamo vincolati dalla soprintendenza archeologica, quindi è un valore aggiunto sia per i clienti che per noi».

Lei è proprietario dell’Eco del mare, a quanto risale questo locale?

«Questo locale nasce col signore Di Martino, che l’ha fondato negli anni ’50, dopo nell’ ’84 è stato venduto a mio padre. Adesso mio padre non c’è più, quindi siamo io e il mio socio, mio fratello Antonio, a gestire il locale. Sono quasi 40 anni di gestione della famiglia Di Florio, l’anno prossimo festeggeremo i nostri 40 anni di gestione della nostra attività».

C’è un lavoro da fare in prospettiva affinché venga valorizzato il frigidarium?

«In questo momento stiamo lavorando per la ristrutturazione generale della nostra attività, uno dei punti fermi del nostro progetto è di eliminare la scala così da rendere più visibile il nostro frigidarium».

Il frigidarium si collega a una chicca che offre il suo locale: i gelati. Io l’ho disturbata con questa intervista mentre è alle prese con la spremuta di limone, che serve per i gelati. Come li realizzate i gelati?

«Li realizziamo con prodotti genuini. Fare il gelato genuino è, per noi, una cosa normale. Speriamo che il nostro gelato sia sempre sulla bocca di tutti».

