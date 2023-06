di Fabio Setta

SALERNO – Tutti pazzi per Boulaye Dia. L’attaccante che la Salernitana ha riscattato dal Villareal è al centro degli intrighi di calciomercato. L’attaccante senegalese, entro il 20 luglio, può liberarsi alla cifra di 25 milioni. Una cifra che, visto il rendimento del giocatore, terzo nella classifica cannonieri, attira tanti club. In Italia e all’estero. Per quanto riguarda il mercato interno le squadre più interessate sono il Milan e la Lazio. Avviati già alcuni contatti con il procuratore del giocatore, mentre con la Salernitana nessun discorso è stato al momento avviato. L’idea di queste società è di inserire eventuali contropartite tecniche per abbassare il prezzo del cartellino di dia. Sul calciatore si è mossa anche la Juventus e nelle ultime ore anche il Napoli di De Laurentiis dopo aver avuto il gradimento di Garcia sul calciatore. La Salernitana sta cercando con gli agenti di provare ad eliminare l’ormai famosa clausola di 25 milioni per provare ad alzare ulteriormente il prezzo. Nel frattempo, però, il club di Iervolino deve stare attenta anche alle sirene estere. In Inghilterra il Brighton e in Spagna il Betis hanno mosso i primi passi per avviare un discorso con l’entourage del calciatore. Dia non è l’unico giocatore granata oggetto di attenzioni in questa fase iniziale del mercato. La Juventus ha sondato Mazzocchi ma la richiesta della Salernitana, circa dieci milioni, ha rallentato ogni discorso. Il club bianconero potrebbe inserire qualche giocatore come Nicolussi Caviglia ma al momento la trattativa, o meglio il discorso non è decollato. Alla Salernitana, così come al Bologna, piace anche Miretti ma la Juventus vuole cedere il giocatore a 15 milioni ed ha già detto no all’ipotesi prestito. Sondaggio confermato del Bologna per Coulibaly mentre l’Udinese ha fatto un pensierino su Kastanos, ritenuto il sostituto ideale di Pereyra che si svincolerà il 30 giugno. La Salernitana a meno di offerte da capogiro non ha intenzione di privarsi del cipriota. In entrata al momento De Sanctis ha avviato diversi sondaggi. Il nome nuovo è quello di Krasso attaccante classe 1997 che al 30 giugno si libererà a parametro zero dal Saint-Etienne. Sulla lista del ds granata, oltre Piroe, c’è anche il nome di Nzola, reduce dalla retrocessione dallo Spezia mentre informazioni sono state prese anche su Ngoge del Verona. Sullo sfondo resta sempre la vicenda allenatore. Domani scadranno i famosi dieci giorni concessi a Paulo Sousa come da contratto per valutare l’offerta del club granata e anche altre offerte. Possibile in giornata, però, già un contatto tra il tecnico portoghese e il presidente Iervolino. Non è da escludere che l’annuncio della sempre più probabile riconferma possa arrivare proprio oggi, nel giorno del compleanno della Salernitana.