Grande successo per il torneo di calcetto interculturale, nell’ambito del progetto “SuSportiamo l’Inclusione”, presso il campetto della parrocchia Santi Felice e Giovanni in Pastorano, a Salerno tenutosi nei giorni scorsi. Tre squadre, composte da giocatori stranieri provenienti principalmente dal Mali, dal Ghana, dal Senegal e dalla Nigeria, insieme a giocatori italiani, si sono sfidate in un ambiente di intercultura e integrazione. Il torneo che è un’attività integrante del progetto SuSportiamo l’inclusione, realizzato con il contributo del Dipartimento per lo Sport, di cui la Asd Rari Nantes Nuoto Salerno è associazione capofila, è stato organizzato dalla cooperativa sociale Galahad, partner di progetto, attiva nei laboratori ludico-educativi del Centro per la Legalità a Matierno, nonché in attività solidali e di supporto volontario socio-sanitario, legale e di orientamento al lavoro, rivolte a cittadini stranieri e italiani in difficoltà. “Lo sport rappresenta una lingua universale in grado di abbattere le barriere e promuovere valori come la condivisione, il rispetto reciproco e l’inclusione. Ogni passo compiuto in questa direzione è fondamentale per creare un futuro migliore per tutti e la Rari è sempre in prima fila quando si tratta di promuovere attività per le fasce più vulnerabili”, ha dichiarato il presidente dell’Asd Rari Nantes Salerno, Enrico Gallozzi.

Al termine della gara, alla squadra vincitrice sono state consegnate le medaglie di premiazione e tutti insieme i giocatori hanno potuto infine gustare un ricco buffet offerto dall’oratorio Via, Verità e Vita della parrocchia Santi Felice e Giovanni in Pastorano guidata da don Marco Raimondo.