PROFESSIONISTI:

CONSIGLIERI ELETTI:

Ottavio Lucarelli 667(a)

Titti Improta 526 (a)

AL BALLOTTAGGIO

Alfonso Pirozzi 506 (a)

Marisa La Penna 491 (a)

Enzo Colimoro 461 (a)

Gerardo Ausiello 461 (b)

Alessandra Malanga 421 (a)

Fabrizio Cappella 362 (b)

Dario Sarnataro 343 (b)

Antonella Monaco 337 (b)

FUORI DAL BALLOTTAGGIO

Pietro Treccagnoli 306(b)

Luigi Casciello 285 (b)

REVISORI DEI CONTI ELETTI

Francesco Marolda 543 (a)

Concita De Luca 475 (a)

LE LISTE

(a) Giornalisti uniti per la Campania

(b) Contro corrente Campania

===============

PUBBLICISTI

CONSIGLIERI ELETTI:

Mimmo Falco 1189

Salvatore Campitiello 1076

Massimiliano Musto 984 (Tutti del Movimento unitario giornalisti per la Campania)

REVISORE DEI CONTI ELETTO:

Francesco Ferraro 1009

QUANDO CI SARÀ IL BALLOTTAGGIO (SOLO PER I PROFESSIONISTI)



Si vota on line con pec il 20 e il 21 giugno dalle ore 10:00 alle ore 20:00, in presenza alla Mostra d’Oltremare a Napoli, domenica 25 giugno dalle ore 10:00 alle 18:00.