Povero Vestuti, tempio del calcio salernitano. Vedete dalle foto come è ridotto, nemmeno una pulita nel giorno del compleanno della Salernitana che qui ci ha fatto la storia, una storia che dura da 104 anni. Una vergogna. Che dire al consigliere Avella che ama fare le passerelle quando c’è da mettere le targhe, farsi fotografare, farsi riprendere dalle tv in prima linea ma non fa nulla. Nemmeno dire al suo amico di partito e assessore Natella di dare una ripulita all’impianto di piazza Casalbore. E così oggi lo rivedremo in prima linea in questo schifo. Una vergogna.

LA FESTA GRANATA

Buon compleanno Salernitana. Oggi il club granata compie 104 anni. Sono diverse le iniziative in programma per celebrare la sempre sentita ricorrenza. Nella giornata di ieri allo stadio Vestuti grande successo ha avuto l’esposizione degli striscioni storici dei gruppi ultras granata. Questa mattina sempre nel decadente impianto di piazza Casalbore saranno scoperte altre due targhe appese sul muro granata dello stadio Vestuti: entreranno nell’olimpo granata anche Carmine Iacovazzo e Matteo Santucci. Appuntamento alle ore 10. Iacovazzo è stato capitano e giocatore di lungo corso con la maglia granata, protagonista della storica promozione in A nella stagione 1946/47. Santucci è stato tra i protagonisti della finale del Torneo Berretti 1969. Nel pomeriggio poi spazio alla festa degli UMS: “Come ogni anno, rinnoviamo l’appuntamento con la storia al Vestuti,l lì dove tutto è nato, lì dove affondano le radici del tifo granata – si legge nella nota pubblicata dal gruppo – “Il nostro “onorare e tramandare” ha questo intento, di riportare alla memoria di tutti quello che è stato il nostro passato, strizzando l’occhio alle generazioni future, per creare anno per anno i tifosi del domani”. Alle ore 19,19 partirà il corteo da Piazza della Concordia che si snoderà per le strade cittadine ed arrivo a Piazza Casalbore. Alle 21 via allo spettacolo con Marco Montefusco, Alex dj e Spekeruccio con tanti ospiti a sorpresa mentre gadget e regali sono previsti per tutti i bambini partecipanti. Infine, a mezzanotte a chiudere il compleanno la spettacolare torciata. Festa anche in provincia, domani a Cetara con “Accendiamo la festa”. Raduno alle ore 19,45 in piazza Martiri Ungheresi, aspettando il rientro dei pescatori. Poi corteo saraceno, con tifosi al seguito bardati di sciarpa, maglia e bandiera granata. Immancabile lo spettacolo pirotecnico, così come buffet e brindisi con birre alla spina. A Baronissi Club Granata Peppino Soglia ha organizzato la seconda edizione della Festa dell’Ippocampo, in programma venerdì 23 giugno alle ore 19:19.