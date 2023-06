di Erika Noschese

«Il comando della polizia municipale perpetra nel voler rinviare a lungo termine la discussione di alcune criticità che risultano per noi prioritarie, palesando che ad oggi nonostante le numerose richieste, nessuna soluzione é stata individuata». Lo ha dichiarato il segretario generale della Fp Cgil di Salerno, Antonio Capezzuto unitamente ai membri della Rsu, comunicando la loro indisponibilità a partecipare al tavolo del 19 giugno. Ad oggi, infatti, secondo quanto denuncia il sindacalista nessuna risposta è giunta alle tante criticità esposte dai sindacati, a partire dalla sicurezza soprattutto alla luce di quanto accaduto nei giorni scorsi sul lungomare cittadino dove un extracomunitario ha accoltellato un suo coetaneo per poi aggredire gli agenti. Tra le altre difficoltà evidenziate dall’organizzazione sindacale quelle relative alle fasce di servizio, l’organizzazione del lavoro, dispositivi di sicurezza e vestiario. «Fino ad ora non abbiamo mai ricevuto risposte rispetto alle nostre richieste ma veniamo convocati per il tavolo dal comandante Rosario Battipaglia per fare il punto in vista di eventi importanti quali i concerti e così non va bene – ha dichiarato ancora Capezzuto – Tenuto conto anche di quanto avvenuto ad agenti della Polizia Locale di Salerno in servizio presso il lungomare cittadino, valutiamo ancora più necessaria una inversione di tendenza nella discussione al tavolo sindacale, che necessita appunto di una proposta chiara e decisa sulle questioni più emergenziali, non limitandosi invece all’approvazione di progettualità che avrebbero, d’altronde, quale presupposto nuove e rinnovate determinazioni sull’organizzazione e la sicurezza del lavoro».

Il sindacato ribadisce la necessità di un «cambio di tendenza rispetto alla richiesta di tavoli, bisogna procedere per priorità e se accadono episodi pericolosi che mettono a rischio i vigili è opportuno procedere per priorità, non siamo soddisfatti rispetto all’atteggiamento assunto dal comandante della polizia municipale», ha aggiunto il segretario generale anticipando che il 22 giugno dalle ore 9 alle 11 e dalle ore 18 alle 20 l’assemblea sindacale di tutti gli iscritti e simpatizzanti della Fp Cgil per discutere di tutte le iniziative da mettere in campo per dare risposte concrete alle problematiche che continuano ad emergere, aggravate anche dalla carenza di personale e dall’età media dei vigili oggi in servizio, molti dei quali prossimi al pensionamento.