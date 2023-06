La Salernitana, oltre che per Pirola (in attesa di un eventuale controriscatto dell’Inter che però non dovrebbe arrivare) ha esercitato un’altra delle opzioni in proprio favore per tramutare in definitivi gli affari fatti in prestito: i granata hanno versato nelle casse del Villarreal la cifra necessaria per acquistare l’attaccante Boulaye Dia.