Di Marco Visconti

Il consigliere comunale di minoranza Vincenzo Calce si dimette per dare spazio al suo gruppo della lista civica Pagani Viva. Calce spiega le motivazioni delle dimissioni, «sono stato candidato a sindaco, la mia ambizione era quella, poi non sono stato eletto, quindi ho avuto la possibilità di scegliere se fare il consigliere comunale, ho scelto di farlo solo perché il mio gruppo politico mi ha chiesto di rimanere ancora in consiglio comunale. Ad oggi, poco più di 2 anni, credo che sia giunto il momento di mantenere fede nel lasciare la poltrona, ma lo faccio stabilendo una scelta che viene fuori da un accordo condiviso con gli altri candidati al consiglio comunale, cioè nel dare a loro una possibilità, in questi ultimi 3 anni, di sedere in consiglio comunale. Vivere questa esperienza e provare queste emozioni. C’è chi, come Santino Ruggiero, possa avere la possibilità di diventare consigliere. Questa possibilità rientrerà anche per gli altri candidati, almeno fino alla 5 posizione, del gruppo Pagani Viva. Questa scelta mi rende felice perché mi trovo, dopo 2 anni, in un gruppo ancora unito e con la voglia di fare, che lo ha sempre contraddistinto». Continua, «ci siamo posti in maniera alternativa a quella che è stata la politica amministrativa negli ultimi 20 anni, ci siamo messi fuori dalle logiche dei partiti padroni, manifestandoci come uomini e donne liberi». Pone l’accento sul modus operandi della maggioranza, «non è difficile rilevare che alle commissioni i consiglieri comunali di maggioranza hanno partecipato poco e, quando sono stati presenti, hanno ostacolato le attività». Prosegue, «resteremo vigili all’opposizione, faremo attività di controllo e anche proposte per il bene della città. Il mio non è un passo indietro, è mettermi a lato, in prima linea, farò quello che ho fatto negli ultimi 20 anni, ho supportato le giuste cause e condiviso percorsi con chi realmente crede nella vera politica, quella sana». Nel gruppo Pagani Viva il secondo candidato al consiglio comunale è Gianfranco Maiorino (306 voti) ma, spiega Maiorino, «mi dimetterò giovedì prossimo al consiglio comunale perché sono incompatibile con il mio ruolo di dirigente sindacale Cisl FP Salerno. Tuttavia è doveroso per i miei elettori dare le dovute motivazioni delle dimissioni in sede di consiglio comunale. Loro non si sentiranno traditi perché mi sto occupando del territorio, del comparto sanitario al presidio ospedaliero di Pagani». Dunque la nomina a consigliere comunale andrà a Santino Ruggiero, in quanto il terzo non eletto della lista con 138 voti. Ruggiero dovrà attendere la sua nomina per una ventina di giorni. Conclude Calce, «so che Santino porterà avanti la nostra linea politica».