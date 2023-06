Attimi di panico nella serata di sabato in Via Vittorio Veneto ad Eboli per un incendio che ha interessato un ristorante cinese. Le fiamme si sarebbero sviluppate a partire dalla cucina, per poi estendersi ad una parte dei locali. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato danni peggiori. Tre le persone rimaste ferite in seguito alle esalazioni dei fumi, due donne italiane ed una di nazionalità cinese. Sul posto oltre ai caschi rossi anche le ambulanze dell’Humanitas e della Croce Verde.