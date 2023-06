Torna anche per il 2023 la grande operazione di volontariato per la difesa del mare e dell’ambiente voluta da U.Di.Con (Unione per la Difesa dei Consumatori). L’iniziativa, che coprirà l’intero territorio regionale, vede in campo squadre di volontari che saranno impegnate a rimuovere rifiuti lasciati sulla spiaggia. Per il quarto anno, U.Di.Con realizza un intervento concreto di “pulizia” a protezione dell’ambiente che è anche, e soprattutto, un intervento ad altissimo potenziale educativo.

“Ripulire i litorali dai rifiuti – dice Anna Della Mura, Presidente Regionale di U.Di.Con – significa contribuire in modo concreto a proteggere il nostro ecosistema soprattutto contribuire a rendere il nostro mondo, che è la nostra casa, un luogo migliore. E’ per questo che consideriamo importanti queste operazioni. Ognuno di noi,attraverso anche un semplice gesto come può essere raccogliere una cicca di sigaretta, può contribuire a questo scopo”. La protezione dell’ambiente come scopo finale. “Ed è per questo che voglio ringraziare – continua il Presidente Della Mura – anche chi ha voluto esserci ad ogni costo, individuando aree da ripulire e quindi proteggere, anche in zone non vicine al mare”. Nelle scorse edizioni, i volontari hanno raccolto quintali di rifiuti di ogni genere, materiale ferroso, plastica, resti di pneumatici, carta e cartoni e moltissime cicche di sigarette. L’iniziativa si terrà a Salerno in via Allende, sabato 17 giugno in collaborazione con Retake Salerno e Voglio un mondo pulito. Nello stesso giorno, il 17 giugno, i volontari saranno in azione anche a Torre Del Greco in zona Porto. L’operazione di pulizia, si terrà poi a Mondragone (Pescopagano) il 24 giugno, a Teora (Avellino) in Contrada Boiara, il giorno 8 luglio e infine a Benevento, Rione Ferrovia il 27 luglio.