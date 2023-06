«Giornata importante. È stato sottoscritto stamattina (ieri per chi legge ndr) il protocollo d’intesa per la riqualificazione dell’ex Tribunale di Salerno. È un risultato di cui siamo orgogliosi, dopo mesi di impegno e lavoro, che ho promosso con un apposito tavolo istituzionale. Si avvia il percorso concreto per restituire alla comunità gli spazi di un edificio di straordinario valore storico e architettonico». Così il parlamentare salernitano Piero De Luca dopo la firma del protocollo d’intesa per ridare vita agli spazi dell’ex Tribunale. Una battaglia che lo stesso De Luca ha portato avanti in questi mesi per evitare di strappare all’avvocatura una struttura simbolo e soprattutto per non sprecare una importante occasione di riqualificazione urbana. «Nel cuore della città, dovrà tornare anzitutto un pezzo dell’Università con sede e corsi di formazione soprattutto post lauream. Ma non solo. Il Consiglio dell’ordine degli avvocati potrà continuare ad usufruire dei luoghi e degli spazi storicamente dedicati al mondo forense, in linea con la funzione e vocazione originaria dell’ex Tribunale. E sarà possibile creare nuovi spazi espositivi destinati al mondo dell’arte e della cultura. Il tutto creando anche un polo della Pubblica Amministrazione di eccellenza, di rilievo nazionale da un punto di vista tecnico e funzionale», ha poi aggiunto il deputato dem.