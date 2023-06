Oggi alle ore 9.30, nella Sala del Gonfalone del Palazzo di Città di Salerno, sarà sottoscritto l’accordo interistituzionale che prevede l’acquisizione da parte della Regione dell’ex tribunale e la realizzazione di un nuovo polo amministrativo.

L’accordo è firmato dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca, il Presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, dal Direttore dell’Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme, dal Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e dal Direttore dell’Azienda ospedaliera Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, Vincenzo D’Amato.

Sono previsti gli interventi del Sindaco Vincenzo Napoli, del Direttore della struttura per la progettazione Filippo Salucci, del Direttore dell’Agenzia del Demanio Alessandra dal Verme, del Presidente Vincenzo De Luca.

Da tempo – si leggeva in una nota del Comune di Salerno alcuni giorni fa – è in corso una fitta interlocuzione tra gli enti e le istituzioni responsabili per definire l’utilizzo dello storico edificio al termine del completo trasferimento delle funzioni ed attività giudiziarie nella nuova Cittadella Giudiziaria. Sono state condivise le importanti linee guida per la destinazione di un patrimonio edilizio ed urbanistico di grande rilievo per la nostra comunità: funzioni didattiche ed accademiche per un rafforzato legame tra la Città, l’Università e l’Avvocatura salernitana, affinché sia custodita la vocazione originaria dell’edificio e la sua storia, ed ancora, attività museali e culturali per la valorizzazione del patrimonio artistico locale, programmi di ricerca avanzata. La definizione delle intese è ormai in dirittura d’arrivo così come i programmi correlati, ma nessuna intesa formale è stata ancora siglata.