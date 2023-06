“La nomina dell’on.Guido Milanese nel cda dell’ente di ricerca e promozione per la standardizzazione, da parte del ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin, e’ un meritato riconoscimento per la provincia di Salerno e per tutta la classe dirigente campana”. Lo afferma il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello. “Presto – conclude Martusciello – arriveranno altri segnali forti ad un gruppo che continua a fare buona politica”.