De Luca, riportiamo un pezzo dell’università a Salerno Qualche attività “Parte oggi una grande operazione urbanistica. Abbiamo deciso di riportare anche un pezzo dell’università nella città. Abbiamo un campus bellissimo però probabilmente alcune attività formative possono essere collocate nell’ex tribunale. Evitiamo che rimanga abbandonato. Poi si realizzerà un centro direzionale vero e proprio nella parte orientale della città. Con l’Agenzia del Demanio abbiamo deciso di trasferire lì tutte le funzioni statali collocate oggi in edifici in fitto. Ci sarà un grande risparmio per lo Stato e si farà una grande trasformazione urbanistica”. A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della sottoscrizione dell’accordo interistituzionale che prevede l’acquisizione da parte della Regione dell’ex tribunale e la realizzazione di un nuovo polo amministrativo. L’accordo è stato firmato dal presidente della Regione Vincenzo De Luca, dal presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri, dal direttore dell’Agenzia del Demanio Alessandra dal Verme, dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e dal direttore dell’azienda ospedaliera Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona Vincenzo D’Amato.