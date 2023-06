Compleanno speciale per Enzo Todaro: il decano dei giornalisti salernitani, che cura una rubrica molto seguita anche su salernonotizie.it – oggi, venerdì 16 giugno, festeggia 90 anni.

Così celebra la ricorrenza, in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, il giornalista Gabriele Bojano: “C’è un traguardo molto importante di un collega e amico che oggi va assolutamente festeggiato: Enzo Todaro, presidente dell’Associazione Giornalisti Salernitani, compie 90 anni ma in realtà si comporta come se ne avesse la metà.

È combattivo, lucido, pieno di idee ma soprattutto carico di entusiasmo, quell’entusiasmo che non lo ha mai abbandonato nel corso di una lunga e luminosa carriera.

Voglio molto bene ad Enzo, incarna il prototipo del giornalista dalla schiena dritta (non a caso da giovane fini’ nel mirino della criminalità organizzata) e nel mio augurio, soprattutto di buona salute, c’è la consapevolezza di un’amicizia vera.

Buon compleanno, Enzo, continua ad essere un faro di coerenza e professionalità per tutti noi“.