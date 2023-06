Nocera Inferiore. Bancarotta fraudolenta con distrazione di 4 società, 8 indagati di cui 5 salernitani e un sequestro beni per quasi 350mila euro effettuato ieri mattina dagli uomini della Guardia di Finanza di Salerno su input della procura nocerina. Il denaro in equivalente requisito è la somma di cui vantavano i creditorii. L’inchiesta, connessa a quella di circa un mese fa quando furono sequestrati 2 milioni di euro a un’altra società e che aveva iscritto un avvocato di Nocera Inferiore sul registro degli indagati, ha portato a sottoporre a sequestro quote di capitale sociale delle aziende riconducibili a quelle fallite. I militari del luogotenente Pietro Citro avrebbero quindi accertato la commissione di reati fallimentari da parte di vari imprenditori attivi nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, tra cui il 46enne Marco Salvato di Nocera Inferiore al quale è stata sottoposta a sequestro preventivo la somma di 349.826 euro. Nel corso delle indagini, concluse con l’applicazione della misura cautelare reale, è stato riscontrato che proprio Marco Salvato (già finito nei guai quando fu accusato di aver tentato di corrompere funzionari e forze dell’ordine per ottenere soffiate sulle indagini che lo riguardavano), un 54enne di Altamura N.S, il 67enne Felice Ianniello ex consigliere comunale a Nocera Inferiore, il 71enne G.Z. originario di Modena, L.G. 49 anni originario di Salerno, il 76enne Angelo Grillo di Pagani ex consigliere comunale a Palazzo San Carlo e sindaco della città liguorina negli anni Novanta, un imprenditore. 43 anni di Montoro e il 46enne Luigi Celentano di Nocera Inferiore, amministratori di fatto, e non solo, delle società fallite, attuavano una serie di condotte delittuose attraverso le quali distraevano parte dell’attivo patrimoniale. L’attività investigativa, supportata da consulenza tecnica, avrebbe evidenziato una serie di dissimilazioni consistenti nella cessione di quote societarie a società compiacenti a prezzo irrisorio, nonché nella deliberazione di un finanziamento personale da restituire a società diversa da quella fallita e di atti di disposizione di somme di denaro (bonifici e titoli di credito) privi di giustificazione causale a favore, tra l’altro, di Marco Salvato. Sulla base delle risultanze investigative, la Procura della Repubblica ha richiesto ed ottenuto l’emissione della misura cautelare reale del sequestro preventivo delle quote sociali e della somma complessiva di 349.826 euro. L’operazione di ieri è connessa a quella del maggio scorso quando furono sequestrati due milioni di euro a una società per azioni attiva nell’intermediazione finanziaria mobiliare. Tutto infatti era partito dalla denuncia proprio dei rappresentati di un’impresa del settore della progettazione e realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che avevano raccontato di essere vittime di pratiche illegali nei rapporti commerciali con la società di factoring. Dagli accertamenti eseguiti dalle fiamme gialle di Nocera Inferiore, sarebbe poi emerso il pagamento di interessi di gran lunga superiori alla soglia di legge collegati ai contratti di acquisto e gestione dei crediti: i tassi applicati sono risultati come usurari.