Il terzo mandato di De Luca? Se un po’ lo conosco ho l’impressione che farà di tutto per avere il terzo mandato. Sarà il Pd a decidere se candidare De Luca, la mia previsione è che De Luca resterà nel Pd, credo aprendo una discussione dialettica con la Schlein, E’ evidente che chi e’ riformista nel Pd si sente fuori posto, come un pesce fuor d’acqua”.

“Io da sindaco non ero d’accordo a farne piu’ di due, ma in Regione Campania il gioco non e’ sul terzo mandato, ma da che punto si inizia a contare, perche’ De Luca con la modifica statutaria dice che si riparte da uno”.

Così Matteo Renzi, leader di Iv, a margine dell’assemblea nazionale del partito in merito alla querelle tra il presidente della Regione Campania e il Pd sul terzo mandato. “Noi abbiamo sostenuto De Luca e siamo parte della maggioranza – ha aggiunto – ma non metto bocca nelle discussioni fra De Luca e la Schlein, mi limito ad assistere a un continuo scontro”. Renzi ha sottolineato che “sia per De Luca che per Manfredi, amministratori che sosteniamo, l’importante è che lavorino, noi diamo un giudizio positivo ma pensiamo che si possa fare di più e che vadano spesi i soldi. Nel 2023 la Regione deve finire di spendere i soldi che ho dato io a Vincenzo, soldi delle ecoballe, della Circumvesuviana, degli investimenti sulla cultura. In questa regione con il nostro governo sono arrivati molti soldi e non tutti sono stati spesi. Allora – ha proseguito Renzi, il mio suggerimento a De Luca e Bonavitacola e agli amici e compagni del Pd intanto è: spendiamo i soldi”. Renzi ha evidenziato che la Campania “ha un tesoro non solo dal punto di vista turistico ed enogastronomico. Il punto è che questo tesoro va messo in condizione di dare frutto”. E volgendo l’attenzione al Comune di Napoli, Renzi ha evidenziato che “ha avuto molti soldi dal Governo Draghi che li ha salvati dai debiti e bisogna che Gaetano chiuda le tante partite aperte”.”Adesso c’è il Congresso e mi aspetto un grande risultato del partito in CAMPANIA”. Lo dice il presidente di Italia Viva, Matteo Renzi, parlando a margine dell’assemblea nazionale del partito “365 all’alba, l’alternativa è riformista” che si è svolto alla Stazione Marittima di Napoli. “L’altra volta, alle regionali, ci sono quasi rimasto male perché la Campania ha fatto meglio della Toscana, però vorrei rimanerci male anche la prossima volta anche perché Italia Viva è data in crescita a livello nazionale, è data in grande spolvero” aggiunge Renzi. “Sono convinto – prosegue – che i ragazzi del gruppo regionale, guidati da Tommaso Pellegrino e i vari amministratori che abbiamo, potranno fare la differenza e da qui al 2027 fare un grande lavoro in Regione e fare un grande lavoro alle prossime politiche”.

Il commento di Nappi

“Dietro gli apparenti complimenti, anche il suo ‘amico’ Renzi certifica il fallimento di De Luca su tutta la linea. Il governatore non è stato capace di spendere la dotazione economica miliardaria che l’allora premier destinò alla Campania, addirittura tra il 2015 e il 2016. Soldi per risolvere definitivamente entro due anni, il problema delle ecoballe, per il salvataggio di Eav, e per tamponare tutte le falle provocate da questa amministrazione regionale”. E’ quanto sottolinea in una nota Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. “Nel frattempo – prosegue – le ecoballe continuano a ‘marcire’ sui nostri territori, Eav e la sua ammiraglia Circumvesuviana scrivono ogni giorno un nuovo capitolo tragicomico e pietoso del trasporto pubblico locale, i servizi essenziali da garantire ai cittadini restano un miraggio, e la loro totale assenza relega, da otto anni, la Campania sul fondo delle classifiche nazionali ed europee”.