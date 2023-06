di Mario Rinaldi

Il sindaco di Pellezzano Francesco Morra, nella giornata di ieri ha ricevuto la buona notizia della rimozione del cantiere sul raccordo Salerno – Avellino, dove erano in corso lavori di messa in sicurezza, in direzione Sud, subito dopo la galleria di Cologna. Cantiere, dunque, rimosso entro la serata di ieri e viabilità ripristinata con maggiore sicurezza nei confronti degli automobilisti. “Ringrazio – ha detto il primo cittadino – l’Anas e il Consigliere Regionale, con delega ai trasporti Luca Cascone, intervenuto in questa delicata vicenda per sollecitare gli addetti ai lavori a terminare in tempi rapidi gli interventi di messa in sicurezza. Proprio stamane (ieri ndr) ho personalmente ricevuto da una maestranza dell’Anas la notizia della rimozione del cantiere con circa dieci giorni di anticipo rispetto ai tempi inizialmente previsti. Il termine di fine lavori era infatti previsto tra il 20 e il 22 giugno prossimi”. Il restringimento della carreggiata ha creato, in questi giorni, notevoli disagi non solo sul raccordo con la formazione di code chilometriche che arrivavano fino ai caselli autostradali di Mercato S. Severino, ma anche sulle tratte di percorrenza interne, in particolare lungo la SR 88 e lungo la SP 27 che attraversano i Comuni di Baronissi e Pellezzano. Il sindaco Morra ha anche ringraziato il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, per essere intervenuto nei giorni scorsi come intermediario nell’accelerazione dei lavori, la cui svolta si è avuta proprio nelle ultime ore con il potenziamento del cantiere da parte di Anas, che ha reso possibile la rimozione del restringimento della carreggiata lungo il raccordo Salerno – Avellino. Sul punto, l’Anas, attraverso una nota aveva anche precisato l’importanza di questo intervento così come indicato: “Nella consapevolezza della preminente necessità di liberare le corsie nel minor tempo possibile, Anas è in costante contatto con la Prefettura ed ha adottato ogni misura atta a velocizzare l’esecuzione dei lavori, coinvolgendo l’impresa ad una riorganizzazione delle fasi lavorative e dei turni di lavoro, con l’intento di rimuovere il cantiere prima della data fissata al 20 giugno”. L’Anas ha anche inteso chiarire che “i lavori in corso sul tratto salernitano dell’A2 tra il km 4,900 e il km 5,400 tra i comuni di Baronissi e Fisciano, sono stati programmati e prevedono la riqualificazione e l’allargamento della sede stradale, unitamente alla installazione delle nuove barriere di sicurezza a maggior garanzia per gli utenti in transito. L’allargamento consentirà di riconsegnare al traffico una sede stradale migliorata in ordine agli standard di sicurezza e fluidità, risolvendo le attuali limitazioni geometriche”. L’intento era quello di terminare i lavori prima del 20 giugno. Detto, fatto.

Il ripristino della viabilità lungo il raccordo Salerno – Avellino ha sin da subito permesso una maggiore fluidità del traffico liberando anche le arterie interne cittadine ed eliminando i disagi creatisi nei giorni scorsi. In questi giorni infatti non sono mancate le polemiche perchè la presenza del cantiere ha ridotto nettamente la viabilità con lunghe code sul raccordo e automobilisti intrappolati nel traffico per ore. Sulla vicenda è intervenuto lo stesso Morra, affiancato dal sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante e il consigliere regionale nonchè presidente della commissione Trasporti Luca Cascone. Da oggi dunque tutto dovrebbe tornare alla normalità.