Un mappamondo che si illumina, un servizio di tazzine da caffè nuovo ancora imballato, delle reti per lettini, dei vasi da balcone in terracotta, dei portabiciclette per auto, un’enciclopedia. Sono tra gli oggetti che alcuni salernitani cederanno gratuitamente a chi verrà a prenderseli.

Si tratta dei primi annunci comparsi sulla “Bacheca del riuso”, un nuovo servizio che Salerno Pulita ha messo a disposizione dei salernitani mediante l’app Junker. L’applicazione, scaricata già da oltre 21 mila utenti in città, che oltre ad aiutare a differenziare correttamente i rifiuti, a prenotare il ritiro ingombranti e ad effettuare segnalazioni, dallo scorso 27 maggio offre anche l’opportunità, registrandosi, di pubblicare e mettere in vetrina oggetti ancora in buono stato a cui dare una seconda vita. Un modo per ridurre la quantità di rifiuti, riutilizzando oggetti che coloro che li cedono non utilizzano più ma che possono essere ancora utili. Dal 27 maggio a venerdì 9 giugno sono stati 792 gli accessi alla bacheca. ”Il servizio sta suscitando l’attenzione e l’interesse dei salernitani che – spiega Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita – hanno compreso il significato ambientale e sociale di questa nuova iniziativa”. Per utilizzare la bacheca del riuso bisogna prima di tutto scaricare l’app Junker, l’applicazione è gratuita. Poi bisogna procedere alla localizzazione, indicando il comune di Salerno e la strada in cui si abita. La localizzazione è importante ai fini dei calendari di conferimento. Junker, infatti, la sera invia all’utente anche un messaggio per ricordare cosa bisogna conferire. Cliccando in basso a destra sulla voce “servizi” compare una schermata dove c’è anche la bacheca del riuso. Per accedere a questo servizio bisogna registrarsi. Fatta questa operazione si potranno caricare le foto degli oggetti di cui ci si vuole disfare, oppure andare sulla bacheca per vedere cosa è stato pubblicato. Nel caso si è interessati a qualche oggetto bisogna cliccare sul pulsante “sono interessato”. Al proprietario dell’oggetto arriverà la vostra mail e potrà contattarvi. Tutto questo avviene garantendo l’anonimato pubblico di entrambi i soggetti. Una volta che l’oggetto sarà stato consegnato l’inserzionista dovrà cancellarlo dalla bacheca. Così eviterà di ricevere mail di altre persone interessate. All’interno della Bacheca non sono previsti scambi economici. Libri, piccoli elettrodomestici, accessori per bambini e persino mobili: sono tante le tipologie di oggetti che, grazie a bacheca, si può evitare di trasformare prematuramente in rifiuti, aiutando non solo l’ambiente, ma anche le tasche di tante famiglie. “La Bacheca di Junker – come ha sottolineato Noemi De Santis, co-fondatrice e responsabile comunicazione dell’app in occasione della presentazione del nuovo servizio offerto ai cittadini salernitani – è stata pensata per offrire agli italiani occasioni di sharing e riuso di prossimità. Tutti gli oggetti proposti si trovano infatti nel raggio di pochi km, riducendo gli spostamenti e rendendo dunque ancora più sostenibile e vantaggiosa l’opzione del riuso”.