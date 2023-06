SALERNO – La Salernitana è già -quasi- pronta per la nuova stagione. Manca solo qualche ritocco, per la precisione tre, per puntellare l’organico. Poi, se nel corso del mercato dovesse essere ceduto qualcuno degli elementi che nei piani del club dovrebbe far parte della rosa anche nel prossimo campionato, il ds De Sanctis (nella foto ussalernitana1919.it) interverrà per rimpiazzarlo.

GLI OBIETTIVI Come detto sono tre i profili seguiti dal Responsabile dell’Area Tecnica della Salernitana: un attaccante, un centrocampista ed un esterno sinistro. I primi due si renderanno necessari a causa delle partenze, per fine prestito, di Piatek e Vilhena, due titolarissimi. Il polacco e l’olandese, nonostante l’importanza all’interno dello scacchiere granata, non verranno riscattati da Herta ed Espanyol ma potrebbero tornare, a parametro zero, se riuscissero a risolvere i rispettivi contratti con tedeschi e spagnoli, club peraltro entrambi appena retrocessi. Per il ruolo di vice Bradaric invece la ricerca continua da mesi visto che De Sanctis, già nelle due precedenti sessioni di mercato, ha cercato vanamente una alternativa al croato. Si cerca un under, che potrebbe arrivare da una delle Nazionali Under 20. Probabile però che non siano solo queste le entrate in casa Salernitana viste le probabili cessioni di Sepe, Bonazzoli e, forse, di Mazzocchi.

ASSE CON LA JUVE Per quest’ultimo resta aperto il discorso con Inter, Milan e Juve. In particolare con i bianconeri si sta parlando della possibilità di inserire nell’affare anche i giovani Miretti (valutato 15 milioni) e Cambiaso (rientrato da Bologna, valore 7 milioni). Nicolussi Caviglia invece rientrerà alla base.