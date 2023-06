Un impegno istituzionale condiviso per restituire alla città gli spazi dell’ex Tribunale di Salerno.

E’ il percorso, promosso e portato avanti nel corso dei mesi scorsi dall’On Piero De Luca:

“Ormai ci siamo -spiega il deputato Dem- dopo mesi di confronto e di lavoro istituzionale costruttivo ci avviamo verso la realizzazione di un progetto rivoluzionario, fondamentale per tutta la città di Salerno”.

Un progetto concertato nel corso dei mesi e delle settimane con tutti gli interlocutori istituzionali, che ha ricevuto un’accelerazione da ultimo, in ordine di tempo, dopo il sopralluogo a Torre Angellara con l’Agenzia del Demanio.

“Quella è stata la svolta-dice Piero De Luca- perché si è individuata l’area dove l’Agenzia del Demanio potrebbe realizzare un grande e moderno Polo della Pubblica amministrazione liberando gli spazi dell’ex Tribunale. Un primo passo fondamentale, presupposto indispensabile per avviare il lavoro politico che punterà anzitutto a portare, nel cuore della città, una parte dell’Università con sede e corsi di formazione soprattutto post lauream, e ad assicurare la presenza e l’utilizzo da parte del Consiglio dell’ordine degli avvocati dei luoghi e degli spazi storicamente dedicati al mondo forense, in linea con la funzione e vocazione originaria dell’ex Tribunale.

Accanto a queste presenze fondamentali, sarà decisivo aprire questo edificio di così grande pregio al mondo della cultura, dell’arte e del sociale. Spetterà agli enti che ne avranno la disponibilità lavorare in questa direzione ma la volontà politica è di assicurare all’edificio questa funzionalità ricca, plurale e rispettosa della sua storia”.

Un progetto ambizioso che vede finalmente la luce grazie ad una forte rete istituzionale:

“È il nostro modo di intendere la politica- conclude il deputato Dem- concreta, fattiva e collaborativa. Questo non è un progetto che nasce dal nulla, è da mesi che stiamo lavorando e confrontandoci per assicurare la disponibilità agli enti rappresentativi della nostra comunità e per garantire una destinazione d’uso pubblica di questo spazio che è parte integrante della città di Salerno. L’intesa sarà presentata pubblicamente appena pronto e chiuso l’iter amministrativo preliminare ormai in dirittura d’arrivo. Tutti gli enti e le istituzioni stanno lavorando d’intesa con grande serietà e attenzione.

Con la realizzazione di questo progetto si valorizzerà in modo straordinario la nostra comunità, dando spazio ed opportunità nuove a cultura, partecipazione, istruzione e lavoro.

È la vigilia di una rivoluzione”.