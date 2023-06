La salvezza della Salernitana, il grande impatto che ha da sempre la <bersagliera> sulla tifoseria granata, la grande gioia per quel traguardo raggiunto e tagliato per il secondo anno consecutivo, sono stati al centro della festa che il Salerno club 2010 ha voluto fare festeggiando l’evento al Saint Joseph Resort davvero in pompa magna.

E per il secondo anno consecutivo i soci si sono dati appuntamento nella bella struttura sulla litoranea, proprio di fronte allo stadio Arechi, scatenandosi con danze e balli e gridando ancora una volta il loro amore per la squadra del cuore.

Il presidente del Salerno club 2010 Salvatore Orilia, perfetto Anfitrione e organizzatore della festa prendendo la parola per salutare soci e ospiti ad inizio serata ha detto <Siamo felici di avere raggiunto la salvezza senza patemi d’animo con due giornate di anticipo sul termine della stagione calcistica e non potevamo non esternare questo grande amore che ci lega alla Salernitana ed a questa maglia granata con questo incontro come già abbiamo fatto lo scorso anno. Vorrei ricordare, dando il benvenuto a tutti, in questa serata di festa un nostro grande amico e socio che ci ha lasciato qualche mese fa, Michele Pecoraro, che avrebbe gioito come tutti noi per questa tanto sospirata salvezza>. Un lungo e caloroso applauso e tanta commozione da parte di tutti presenti (circa 100 persone) c’è subito stato ricordando proprio la figura di Michele. Presente per la Salernitana Salvatore Avallone, il team manager, Domenico Napoli dello Slo, don Roberto padre spirituale della squadra granata, il direttore di Telecolore Franco Esposito e tanti altri amici.

La serata è continuata, tra una pietanza e l’altra, allietata con musica del folklore campano tra un crescendo di cori ed inni della curva sud Siberiano, fumogeni e fuochi d’artificio.

Poi il presidente Orilia ed il suo vice Rosario Camaggio hanno omaggiato la Salernitana con targhe e ritratti dedicati che ha ritirato il team manager Avallone che nel ringraziare tutti ha anche portato i saluti del presidente Danilo Iervolino e dell’amministratore delegato Maurizio Milan ai soci del Salerno club 2010.

Chiusura a tarda sera con il taglio della torta, le rituali foto dell’instancabile Cesare Giliberti che ha anche filmato tutta la serata avvalendosi del prezioso apporto di Andrea Criscuolo, addetto stampa del club che ha intervistato i presenti e i rituali fuochi d’artificio che hanno ancora di più illuminato la bellissima serata organizzati come di consuetudine dal socio Luigi Gargiulo.