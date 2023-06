Nel pomeriggio di venerdì, con il Patrocinio del Senato della Repubblica Italiana e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, si è tenuto un interessante Convegno dal titolo: “CineTurismo e Territorio” a cui ha partecipato anche la Bcc Monte Pruno con il suo Direttore Generale Michele Albanese, intervenuto, nell’occasione, con un’applaudita ed apprezzata relazione sull’importanza del territorio, soprattutto quello relativo alle zone interne. La Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva a Roma ha ospitato, per l’appunto, i lavori che hanno visto, altresì, la collaborazione organizzativa di Dlivemedia e del Ditas dell’Università degli Studi di Salerno.

In questa prestigiosa location è stata sottolineata la grande forza divulgativa del cinema, come elemento per la promozione dell’Italia e dei siti minori come volano per i territori, evidenziando, attraverso i vari interventi, come il “Cineturismo” sia una tendenza in crescita nel mercato turistico mondiale.

La simbiosi tra “Cinema e Turismo” sta diventando, difatti, un rilevante mezzo di sviluppo economico; l’industria cinematografica, da sempre, difatti, costituisce un importante volano per il territorio, e le motivazioni che spingono un segmento sempre più ampio di turisti a ricercare offerte o prodotti turistici legati ai luoghi che hanno ospitato le riprese del Cinema a loro più caro, sono dettate, quindi, proprio dal desiderio di rivivere le emozioni del grande schermo direttamente sul set e di scoprire i luoghi che hanno ospitato le varie scene e i protagonisti delle stesse.

Introdotti dal Direttore di DLivemedia Roberto Vargiu, sono intervenuti l’onorevole Gianluca Caramanna, Ivana Jelinic, Amministratore Delegato di Enit – Agenzia Nazionale del Turismo, il regista Enrico Vanzina, il Direttore Generale della Bcc Monte Pruno Michele Albanese, il Presidente del Pncvda Giuseppe Pino Coccurullo, il Prof. Domenico Apicella, docente di Diritto del Turismo dell’Università degli Studi di Salerno, ed il Prof. Marco Pistoia, docente di Storia del Cinema dell’Università degli Studi di Salerno. Beppe Convertini, conduttore tv e attore, Federica Luna Vincenti, artista e produttrice, e Simone Montedoro, attore, hanno arricchito l’incontro con le loro preziose e prestigiose esperienze.

Tanti spunti e diverse idee, grazie ad un ottimo dibattito, hanno permesso alla Bcc Monte Pruno di intensificare gli interessi verso quei luoghi unici che ospitano la sua comunità di riferimento, attraverso la creazione di una rete e di sinergie con istituzioni e professionisti del settore, tra cui l’Universita’ di Salerno e i suoi studenti, molti presenti oggi.

red.cro