di Marco De Martino

SALERNO – Il messaggio criptico pubblicato sui social da Pasquale Mazzocchi ha fatto scattare, come un anno fa, il toto-mercato attorno all’esterno della Salernitana.

LA SCELTA DI PAKO Stavolta però non c’entra la questione rinnovo ma, più probabilmente, l’ambizione del calciatore di cimentarsi con piazze che lottano per il vertice. Nulla contro Salerno, piazza che Pako ama visceralmente, ma un più semplice desiderio di evolversi professionalmente nel pieno della propria maturità. A ormai 28 anni quasi compiuti (li festeggerà il prossimo 27 luglio) e dopo una vita trascorsa in provincia, Mazzocchi vuole legittimamente spiccare il volo per provare a giocarsi le sue carte in una big. La Salernitana non si opporrà al trasferimento del proprio capitano anche perché avrà la possibilità di ottenere una sostanziosa plusvalenza dalla sua cessione. Nel luglio del 2022, infatti, il club granata lo riscattò dal Venezia per un milione di euro, valore che si è almeno quintuplicato dopo la sua esperienza in maglia granata. Anche grazie alle apparizioni con la maglia della Nazionale italiana, il prezzo del cartellino di Mazzocchi è aumentato fino a 5 milioni di euro, con la Salernitana che addirittura potrebbe riuscire a strappare anche qualcosa in più attraverso l’inserimento di bonus e contropartite. Ma quante e quali sono le pretendenti di Pako?

TRE BIG IN LIZZA Ad oggi le più accreditate nella corsa a Pasquale Mazzocchi sono le tre società più blasonate d’Italia, ovvero Inter, Milan e Juventus. Tutte hanno argomentazioni valide a supporto delle possibili trattative che a breve potrebbero essere imbastite per concretizzare il trasferimento del laterale napoletano. In leggero vantaggio rispetto alle altre due, al momento, sembra esserci il Milan. I rossoneri sono alla ricerca di un vice Calabria, visto che a fine stagione Alessandro Florenzi lascerà il club lombardo. Ironia della sorte proprio il romano ha scalzato dalle ultime convocazioni in Nazionale Mazzocchi mentre a breve, al Milan, potrebbe accadere il contrario. La Salernitana sembra interessata a cedere l’esterno al Diavolo perché, a sua volta, ha messo nel mirino Yacine Adli trequartista francese che ha giocato poco quest’anno ma che un paio di anni fa fu lanciato al Bordeaux, ancora giovanissimo, proprio dal tecnico granata Paulo Sousa. L’affare potrebbe decollare sia sulla base di uno scambio alla pari sia con cash in favore della Salernitana ed il prestito di Adli ai granata. Anche l’Inter ha però una carta da giocarsi: il riscatto di Lorenzo Pirola. La Salernitana ha intenzione di far suo il difensore centrale versando i 5 milioni pattuiti un anno fa nelle casse sociali nerazzurre. La società di Zhang vanta però il controriscatto a 8 milioni, opzione che potrebbe lasciar cadere (anche perchè vanta il diritto di recompra) se il club granata lasciasse ai nerazzurri una corsia preferenziale per arrivare a Mazzocchi. L’Inter potrebbe anche offrire una alternativa a Paulo Sousa, cedendo alla Salernitana il cartellino di Valentino Lazaro , esterno austriaco di ritorno dal prestito al Torino. Infine c’è la Juventus che ha anch’essa una questione in sospeso con la Salernitana, quella per Hans Nicolussi Caviglia. Anche in questo caso il cartellino del centrocampista può essere riscattato dai granata e contro-riscattato dai bianconeri ma ovviamente, visto lo scarso impiego dell’ex Sud Tirol rispetto a Pirola, è questo un argomento meno convincente rispetto a quello addotto dall’Inter. Poi in casa bianconera bisognerà capire tante cose, da chi sarà l’allenatore a quali prospettive ci saranno dopo la decisione dell’Uefa sui casi relativi alle plusvalenze ed agli stipendi. Oltre alle tre italiane, ci sono anche altre piste che portano all’estero, in particolare in Spagna e Inghilterra. In ogni caso di tempo ce n’è in abbondanza, le vie del mercato sono infinite e nulla è scontato, neppure l’eventuale permanenza di Mazzocchi alla Salernitana. La storia vissuta lo scorso anno insegna…