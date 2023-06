di Arturo Calabrese

A tre settimane dal voto, nella mattinata di ieri c’è stata la proclamazione degli eletti a Pontecagnano Faiano. Contestualmente, il confermato sindaco Giuseppe Lanzara sta lavorando alla giunta che dovrebbe essere in continuità con gli ultimi cinque anni, almeno con parte degli assessori. Vicesindaco dovrebbe essere Nunzia Fiore, alle politiche sociali Gerarda Sica, la cognata del primo cittadino, Roberta D’Amico potrebbe entrare in squadra, Raffaele Sica potrebbe essere confermato ai lavori pubblici così come Dario Vaccaro all’urbanistica. «Stiamo lavorando – dice Lanzara – l’idea è quella di arrivare a strettissimo giro a mettere a punto la squadra. Abbiamo svolto una campagna elettorale in tuta perché c’è tanto ancora da fare. Non possiamo ovviamente perdere molto tempo rispetto a queste dinamiche quindi c’è la consapevolezza mia e dell’intera amministrazione comunale che bisogna dare una risposta anche politica molto chiara, molto forte in tempi veramente rapidi. Quindi oggi ovviamente è un giorno di festa (ieri, per chi legge), ci sarà la proclamazione e il saluto alla città. Poi, ovviamente, non perderemo un minuto per mettere in campo sia la convocazione del primo consiglio comunale sia ovviamente nel fare la scelta per quanto riguarda la giunta. L’obiettivo sarà sicuramente quello di rafforzare sia dal punto di vista politico che amministrativo l’ente e quindi tutte quelle che saranno le scelte che andranno nella direzione di premiare, di rafforzare questi settori. Sul piano politico – continua Lanzara – verranno affrontate con grande serenità e con grande determinazione. Il secondo mandato richiede una responsabilità importante rispetto a tante scelte e sicuramente non cederò rispetto alla consapevolezza di affrontarle con grande determinazione. Le sfide davanti sono enormi, sono tantissime». Il sindaco fa poi un passo indietro e torna alle elezioni: «È stata una vittoria straordinaria anche dal punto di vista numerico al primo turno con percentuale di distacco di oltre il 20% rispetto agli altri. Ciò ci consente di avere la consapevolezza di un grande mandato che abbiamo ricevuto dal popolo e questo ovviamente sarà tenuto in considerazione ancora di più per andare avanti e correre senza sosta». Un pensiero va anche all’opposizione: «ci sarà una nuova opposizione ma io sarò il sindaco di tutti. L’abbiamo già dimostrato – spiega – siamo una amministrazione che anche rispetto al passato ha sempre voluto dimostrare nei fatti non solo a chiacchiere o con gli slogan che questo è un comune trasparente, una casa di vetro. La campagna elettorale termina il giorno dopo il voto ed oggi dobbiamo essere tutti interessati ad andare avanti nell’unica direzione, l’unica vera direzione che è quella dell’interesse esclusivo dei nostri cittadini, creando sviluppo, creando opportunità di lavoro. Oggi – argomenta – Pontecagnano Faiano è centrale rispetto a tante questioni non solo comunali ma anche provinciali regionali. Questo deve rafforzarsi e sarà richiesto l’aiuto di tutti anche della minoranza». Idee chiare anche per i primi cento giorni: «L’impegno è quello di portare avanti tutte le iniziative e i finanziamenti già in campo rispetto al PNRR, di completare tutta una serie di interventi straordinari di opere, infrastrutture, di manutenzione. Noi non ci siamo mai fermati quindi questi cento giorni saranno una corsa continua rispetto a tante iniziative che abbiamo programmato e che dobbiamo portare a termine velocemente».