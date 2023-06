di Marco De Martino

SALERNO – Andato in archivio il campionato, per la Salernitana sono ufficialmente iniziate le grandi manovre per la prossima stagione. Tra esattamente un mese i granata partiranno per il ritiro di Rivisondoli e così il ds De Sanctis ha intenzione di concretizzare al più presto possibile le mosse di mercato concordate con il tecnico Paulo Sousa ed il presidente Iervolino nei summit tenutisi negli ultimi giorni. Il primo addio sarà quello di Federico Bonazzoli (nella foto di Gambardella).

ADDIO A BONAZZOLI Ironia della sorte la prossima destinazione del pistolero sarà nella città che l’ha visto malinconicamente seduto per l’ultima volta sulla panchina della Salernitana. Il centravanti passerà alla Cremonese, quasi certamente con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie A dei grigiorossi. Dopo la corte serrata ma infruttuosa della passata stagione, la società lombarda dunque è riuscita a mettere le mani su Bonazzoli per provare l’immediato ritorno in massima serie dopo la retrocessione appena concretizzatasi. Quello di Bonazzoli però non sarà l’unico addio in casa Salernitana. Anche Luigi Sepe saluterà Salerno: con il procuratore si sta trattando la rescissione consensuale del contratto, in modo che il portiere possa poi trovare una sistemazione in totale autonomia. Non saranno riscattati anche quegli elementi che hanno reso sotto le aspettative. Saluteranno Piatek, che rientrerà per fine prestito all’Herta Berlino ma che potrebbe tornare in serie A (piace a Genoa ed Udinese), Bronn e Sambia, che potrebbero tornare in Francia, Troost-Ekong, che verrà restituito al Watford, e Crnigoj, frenato da un infortunio e che tornerà al Venezia. Anche per Fazio si cerca una sistemazione.

IN BILICO IN TANTI Bisognerà stabilire anche il destino di alcuni calciatori che, per un motivo o per un altro, non sono ancora certi di restare a Salerno. E’ il caso di Giulio Maggiore, che ha giocato poco e male ma che comunque resta un grosso investimento fatto dalla società la scorsa estate e che dunque vorrebbe valorizzarlo. Sulle sue tracce c’è Il Frosinone. Non è certa neppure la permanenza di Mazzocchi, che piace a tante squadre di A tra cui il Milan e il Monza, e che potrebbe salutare un anno dopo il suo rinnovo. Da valutare anche il riscatto di Nicolussi Caviglia dalla Juve e le posizioni dei giovani Valencia e Botheim. Non ha brillato nemmeno il norvegese Bohinen, che vanta diversi estimatori in Inghilterra. Infine c’è da sciogliere il nodo Dia (nella foto): il senegalese verrà riscattato per 12 milioni dal Villareal ma le pretendenti per lui si sprecano e se arrivasse l’offerta da 30 milioni potrebbe dire addio.

VERSO LA PERMANENZA Sono praticamente fatti i rinnovi per Ochoa e per Candreva, mentre saranno riscattati Pirola dall’Inter e Vilhena dall’Espanyol. Certe le conferme di Daniliuc, Gyomber, Kastanos, Bradaric e Lovato, mentre per il pilastro. Coulibaly bisognerà prima verificare e, nel caso, valutare, la presenza di offerte importanti.