La Salernitana vedrà impegnata la batteria dei propri atleti con le proprie nazionali. Dopo Pirola e Lovato chiamati per l’U21, anche Ochoa sarà super impegnato in estate, minimo con cinque partite con la sua Nazionale: due amichevoli per il Messico, l’8 e l’11 giugno contro Guatemala e Camerun, che saranno seguite dalla Gold Cup della Concacaf tre partite certe nella fase a gironi contro Honduras, Haiti e Qatar fino al 3 luglio in una competizione che vedrà la finale disputarsi il 16 luglio, ben sei giorni dopo l’inizio del ritiro di Rivisondoli. È evidente che anche nel suo caso ci sarà un periodo di vacanza e raggiungerà i compagni soltanto in un secondo momento.