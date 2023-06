L’Associazione Nazionale A.N.I.Ma.S.S. ODV, presieduta dalla dottoressa Lucia Marotta e che ha da poco celebrato il 18° Anniversario dalla sua istituzione a tutela delle persone con Sindrome di Sjogren Primaria Sistemica, ha coinvolto circa 700 alunni delle classi delle scuole elementari, medie e superiori regalando ai più piccoli il libro di fiabe “La Principessa Luce Lo Gnomo Felicino” e ai più grandi il libro di Medicina Narrativa “Dietro la Sindrome di Sjogren”. Tanti gli istituti che hanno aderito: I.C. Statali “Aurispa ” e “Melodia ” di Noto, la Scuola Superiore “Luigi Einaudi” di Siracusa, l’I.C. Statale “Torquato Tasso” di Salerno e l’Istituto Superiore Palmieri – Rampone – Polo di Benevento. Due i progetti che hanno coinvolto gli studenti: “Conoscere per accogliere: dare speranza attraverso 50 racconti” e ” Conoscere per accogliere: dare speranza attraverso la fiaba“. I giovani studenti hanno accolto e seguito con grande entusiasmo i progetti.

Gli alunni della 5D del corso di grafica della Scuola Superiore Palmieri-Rampone- Polo di Benevento hanno risposto realizzando un video clips. Tre video clips sono arrivati dall’ Istituto “Einaudi” di Siracusa, un video clip dall’I.C. di Salerno e uno dall’I.C. Statale “Melodia”. Significativi anche i racconti dalla IV I. C. Aurispa di Noto e dall’ I.C. “Melodia” III A.

Realizzato anche un fumetto sia in italiano che in inglese riproducendo la fiaba della Dr.ssa Lucia Marotta “La Principessa Luce”. Col supporto anche della voce narrante dell’attore Antonio Angrisano e la sinossi della fiaba realizzata dalla Dr.ssa Lucia Marotta è stato prodotto il video del fumetto. Per dare visibilità ai 6 video clips inviati, ai due racconti e ai disegni, al fumetto nella versione italiana e in quella inglese e al video del fumetto sarà realizzato il 6 ottobre 2023 ore 10.30-13.00, un evento celebrativo presso il Salone dei Marmi al Comune di Salerno. Sarà premiato il video clips più votato ma tutti saranno già fruibili sul sito www.animass.org dell’Associazione A.N.I.Ma.S.S. ODV.

Alessia Bielli