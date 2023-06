di Fabio Setta

SALERNO – Si chiude con una sconfitta il campionato della Salernitana. Così come l’anno scorso, la squadra granata conclude il torneo con una sconfitta. Quella dello Zini è la quattordicesima sconfitta stagionale per la squadra granata che chiude la stagione con nove vittorie e quindici pareggi. Paulo Sousa (nella foto di Gambardella) ha conquistato 21 punti, gli stessi di Nicola, ma in sedici gare. Il bilancio è di tre sconfitte, quattro vittorie e nove pareggi. Il tecnico portoghese non è riuscito, però, a trovare il primo successo alla guida della Salernitana lontano dall’Arechi. Con il trainer portoghese in panchina la Salernitana ha ottenuto infatti sei pareggi e due sconfitte in edizione da viaggio. 18 i gol realizzati, 36 quelli subiti, dato inevitabilmente influenzato dalle otto reti subite a Bergamo. Hanno ottenuto meno punti dei granata in trasferta (15, come l’Empoli) soltanto Cremonese (11), Spezia (11), Verona (10) e Sampdoria (9). La Salernitana ha conquistato 42 punti in questo campionato di Serie A non riuscendo ad eguagliare la propria miglior media punti stagionale nella competizione (1.18 come nel 1947/48, considerando sempre tre punti a vittoria). La Salernitana ha pareggiato 15 partite in questa stagione di Serie A, nessuna squadra dei maggiori cinque campionati europei 2022/23 ha registrato più pareggi (al pari di Nantes e Reims). La Cremonese ha vinto contro la Salernitana per la prima volta in Serie A; quella campana è diventata la 26a formazione contro cui i grigiorossi vantano almeno un successo nella competizione. Frank Tsadjout ha segnato contro la Salernitana il 3° gol in campionato; l’attaccante non andava a bersaglio nel torneo dallo scorso 28 febbraio (vs Roma). Cristian Buonaiuto è tornato al gol tra Serie A e Serie B a distanza di 420 giorni dalla precedente marcatura, per lui è il terzo gol in carriera alla Salernitana (in cadetteria il nove aprile 2022 contro il Frosinone). Nessuna squadra ha subito più reti su calcio di rigore rispetto alla Salernitana (sette) in questa Serie A (sette anche per Bologna, Fiorentina e Sampdoria). La Salernitana ha perso due delle ultime cinque gare di Serie A (2V, 1N) dopo che era rimasta imbattuta in tutte le 10 gare precedenti (2V, 8N). La Salernitana non ha trovato la rete in Serie A per la prima volta dallo scorso cinque marzo (vs Sampdoria); chiusa una striscia di 12 gare di fila con almeno un gol all’attivo, per quella che era la serie aperta più lunga tra le squadre del torneo. La Cremonese dal canto suo non ha subito gol in tre delle ultime cinque gare interne di Serie A, tanti clean sheets quanti quelli raccolti in tutte le precedenti 14 partite casalinghe del campionato 2022/23. Prima sconfitta per Paulo Sousa contro Ballardini dopo un successo (3-1) e un pareggio (0-0) quando erano rispettivamente i tecnici di Fiorentina e Palermo tra gennaio e maggio 2016. Prima vittoria per il tecnico della Cremonese contro la Salernitana dopo la sconfitta dello scorso anno alla guida del Genoa. Prima partita e prima sconfitta per la Salernitana con l’arbitro Perenzoni di Rovereto. Dopo la vittoria del 2020/21 firmata Djuric, l’unica della storia, la Salernitana è tornata a mani vuote, rimediando la settima sconfitta in terra cremonese con un bilancio che si completa con cinque pareggi.