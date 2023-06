La Rari Nantes Arechi vince anche a Messina e conquista una meritatissima promozione in A2. Dopo il doppio e netto successo con il Basilicata in semifinale, agli Invicti bastano solo due gare per vincere la finale contro gli Universitari e ottenere il salto di categoria.

Dopo il 15-8 di mercoledì alla Vitale, l’impegno in trasferta si annunciava molto complicato ma la formazione del Presidente Elena Gallo è apparsa subito molto determinata. De Sio e Monetti portano l’Arechi sullo 0-2, Messina reagisce e pareggia ma prima della fine del primo quarto Ragosta con un tracciante ‘mancino’ realizza il 2-3.

Messina si riporta in parità ad inizio secondo quarto, Gregorio e Ragosta firmano il nuovo allungo salernitano.

All’intervallo lungo, il punteggio è fissato sul 3-5. Sono due gol di vantaggio che la Rari Nantes Arechi saprà gestire, concludendo in parità le ultime due frazioni di gioco (2-2; 2-2).

Nel terzo tempo, De Sio sale in cattedra con una doppietta, negli ultimi 8 minuti con i gol di Vuolo e Fortunato gli Invicti respingono gli ultimi tentativi di rimonta dei padroni di casa. Il match termina 7-9, la Rari Nantes Arechi festeggia a bordo vasca il ritorno in A2